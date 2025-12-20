HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yeni çözüm sürecine ilişkin, “PKK yokken de Kürt meselesi vardı.

Ve siz eğer meseleyi sadece şiddet sorununa, asayiş sorununa ya da terör sorununa her ne diyecekseniz, indirgerseniz bunu çözdükten sonra eğer siz asıl meseleyi çözmezseniz sorun bitmiş olmaz ki. İkisini birbirinden ayırın. Ama ayırmadılar” dedi. “2013-2015 sürecinde adına çözüm süreci dedikleri bir süreç vardı ve o süreç bozuldu” diyen Yapıcıoğlu, “O süreç bozulmadan önce de biz çokça söyledik. Yapmayın, etmeyin. Bu tuttuğunuz yol yol değil. Bu yol sizi arzu ettiğiniz hedefe götürmez. Buradan kalıcı bir barış çıkmaz. Sadece geçici bir çatışmasızlıktır. Buradan çözüm üretemezsiniz dedik. Dinletemedik” ifadelerini kullandı.