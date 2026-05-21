"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

21 MAYIS 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Prof. Dr. Üşümezsoy: 6’ya yakın deprem olabilir

21 Mayıs 2026, Perşembe
Malatya’daki depremin ardından depremin ardından uzmanlardan açıklamalar geldi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “2020 Silivri depremi olduğu zaman bu fayın devamındaki kırılmasına baktığın zaman Sivrice’de atımı rahat olmuştu ve bütün enerji boşalmıştı ama Pötürge’ye geldiği zaman fay kırılmış gibiydi ancak hiçbir atım yoktu. Bunun devamında 6’ya yakın bir depremin olacağını söylemiştim. Kuzeydeki blok Battalgazi bloğu tek bir paralelde kırılamadığı için onun yerine paralel sokaklardan akmaya çalışıyor. Bu da Battalgazi’de küçük küçük depremlere neden oluyor. Maksimum 6’ya varan depremler olabilir. Pütürge kırılmıyor onun yerine yan yollarda kırılmalar yapıyor. Pütürge’deki fay kırılmasının 6,5 altında bir deprem potansiyeli var.” diye konuştu.

Prof. Dr. Okan Tüysüz ise, “Burada üzerine stres birikmiş olan mevcut bir fay kırıldı. Doğanşehir’den başlayan Çığlık Fayı sistemi üzerinde hareketlilik sürüyor. Bu bölgenin sıkıştığını biliyoruz; buralarda 5 ve 6 büyüklüğünde depremler beklenen, sürpriz olmayan durumlardır.” dedi.

Malatya’da deprem

AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde dün saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da hissedildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Şu ana kadar herhangi bir ihbar gelmedi.  Çok şiddetli hissettik" dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise, depremin çevre illerde de hissedildiğini belirterek, “AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir” dedi.

Eğitime 1 gün ara

Depremin ardından Malatya Valisi Seddar Yavuz, "Battalgazi ilçemizde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak, ilimiz genelinde eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir.”  dedi.

