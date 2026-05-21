Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onları, Allah’ın emrinin yerine getirileceği o hasret ve pişmanlık günüyle korkut. Çünkü onlar gaflettedirler ve iman etmiyorlar.

Meryem Sûresi: 39

HADİS:

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Kulumun Bana yapmış olduğu kulluğun en sevimlisi Bana karşı samimi ve içten olmasıdır.”

Camiü’s-Sağir, No: 2884