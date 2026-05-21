21 Mayıs 2026, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onları, Allah’ın emrinin yerine getirileceği o hasret ve pişmanlık günüyle korkut. Çünkü onlar gaflettedirler ve iman etmiyorlar.
Meryem Sûresi: 39
HADİS:
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Kulumun Bana yapmış olduğu kulluğun en sevimlisi Bana karşı samimi ve içten olmasıdır.”
Camiü’s-Sağir, No: 2884
