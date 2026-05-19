"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Milletin önüne sandığı istiyoruz

19 Mayıs 2026, Salı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin, Balıkesir’de düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde bir konuşma yaptı.

Milletin artık değişim istediğini vurgulayan Özel, “Buradan Sayın Erdoğan’a sesleniyorum, gel istersen genel seçimleri, istersen hem genel hem yerel seçimleri hep birlikte erken seçim sandığına sokalım, millet ne diyorsa onun dediği olsun. Hodri meydan, var mısın? Sayın Erdoğan’a hatırlatıyorum. Sandıktan kaçanın kaçacak hiçbir yeri kalmaz. Sandıktan kaçmak milletten kaçmaktır. Biz milletin önüne sandığı istiyoruz, biz milletin kararı vermesini istiyoruz” dedi.

