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21 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Şanlıurfa’da 6’lı masa ziyaretleri

21 Ekim 2022, Cuma
Şanlıurfa Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı ile Yeni Asya Gazetesi Şanlıurfa İl Temsilciliği, Demokrat Parti, İyi Parti ve CHP Şanlıurfa İl Başkanlıklarına ziyaret gerçekleştirdi.

Yeni Asya’nın 6’lı masa ziyaretleri
Yeni Asya, DP, CHP ve 6’lı masa

Şanlıurfa Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı ile Yeni Asya Gazetesi Şanlıurfa İl Temsilciliği Millet İttifakı partileri olan; Demokrat Parti, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkanlıkları ziyaret etti.

Ülkeyi tek adam rejiminden kurtarıp güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşturma hedefiyle işbirliği yapan 6 partiyle bu çerçevede temas kurulup, Bediüzzaman Said Nursi ve Yeni Asya fikirlerini onlara bire bir aktarılıp ve tavsiyelerde bulunuldu.

Üstadın adalet ve hukuk görüşleri anlatıldı

Ziyarete Şanlıurfa Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı başkanı Ahmet Zorlu, Yeni Asya Gazetesi Şanlıurfa İl Temsilcisi Said Yetim ve Vakıf yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yapılan bu ziyaretlerde Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin tanıtımı, Üstadın Adalet ve hukuk ve demokrasi hakkındaki görüşleri ifade edildi. Yeni Asya ve yayınlarımızdan bahis ile ülkemizin içinde bulunduğu süreç ve sıkıntılar hakkında Risale-i Nur doğrultusunda Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin görüşleri ve Yeni Asya’nın görüşleri Millet İttifakı partilerinin İl başkanlarına anlatıldı. 

Yeni Asya’dan övgü ile bahsetti

İlk ziyaret Demokrat Parti’ye yapıldı. Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Polat ve yönetim kurulu tarafından karşılanan heyet, Türkiye’nin sıkıntılı günlerinde artık seçimin ülke gündemine girdiği bu süreçte, Yeni Asya Gazetesinin görüşlerini anlattı.

Altılı masanın tarihe adını altın harflerle yazabileceği bir sürece girdiğini söyleyen heyet tüm bu altı partinin aslında demokrat misyonda birleştiği millet ittifakı misyonunda demokrasi açısından önemli bir rol oynadığını ifade etti. Demokrat Parti İl başkanı Mustafa Polat heyete Yeni Asya’dan övgü ile bahsetti.

İkinci ziyaret İYİ Parti’ye

İkinci ziyaret ise İYİ Parti’ye yapıldı. İYİ Parti İl Başkanı Fedai Çakmaklı ve yönetim kurulunun da hazır bulunduğu ziyaret çok verimli geçti.

Heyet, altılı masanın desteklenmesinin Türkiye’nin bekası için çok önemli olduğu söyledi. Yeni Asya Gazetesi’nin kısaca tarihinden, yayın politikasından bahseden heyet cemaatin demokrat olduğunu ifade etti. Görüşmede 6’lı Masa’nın Türkiye için bir şans olduğu vurgulanırken, Yeni Asya’nın da bu masaya desteği ifade edildi. 

İstibdat en büyük problem

Birinci turda ziyaret edilen son parti CHP oldu. Yeni Seçilen İl Başkanı Ferhat Karadağ tarafından heyet memnuniyetle karşılandı. Üstad Bediüzzaman Said Nursî’yi ve mücadelesini anlatan heyet Bediüzzaman’ın adalet ile ilgili görüşlerini ve tek adamlığa karşı duruşunu ifade etti.

Bediüzzaman’ın istibdat tarifi üzerinden bugünkü uygulamalara değinen heyet bütün İslam âleminin probleminin tek adamcılık ve istibdat uygulamaları olduğu belirtti. Risale-i Nur’a devlet tekelinin iptalinde CHP’nin katkısı ile Kılıçdaroğlu’nun resmî ilan ve basın kartı konularında Yeni Asya’ya verdiği destek için İl Başkanı Ferhat Karadağ nezdinde teşekkür edildi. Şanlıurfa Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı ile Yeni Asya Gazetesi Şanlıurfa İl Temsilciliği bir sonraki turda Millet İttifakı partileri olan, Deva Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi’ni ziyaret edecek.

Şanlıurfa - Yeni Asya

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