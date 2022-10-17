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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Yeni Asya, DP, CHP ve 6’lı masa

Yeni Asya'dan Size
17 Ekim 2022, Pazartesi
Yeni Asya, medyadaki dili olma misyonunu taşıdığı Risale-i Nur’daki ölçüler çerçevesinde, çıktığı ilk günden bu yana, çok ağır bedellerini de ödeyerek adalet, hukuk ve hürriyet mücadelesi veren bir gazete.

Geride kalan 53 yılı aşkın zaman zarfında bu mücadeleyi yakın dönemlere kadar hep zulmün yanında yer almış olan CHP’ye karşı da vermek mecburiyetinde kalmış.

Arşivimiz bunun örnekleriyle dolu.

CHP’yi yönetenlerin özellikle yıkıcı ve tahripkâr bir muhalefet ve siyaset anlayışı ve üslûbu ile dine, dindarlara ve milletin inanç değerlerine yönelttiği her saldırı Yeni Asya’nın sayfalarında hak ettiği cevabı almış.

Ancak Yeni Asya bunu yaparken, Üstadın CHP Genel Sekreteri Hilmi Uran’a yazdığı mektuptaki tavsiyeler ekseninde bu partiyi dinle ve milletin değerleriyle barışık bir siyaset izlemeye çağırmayı da ihmal etmemiş.

Şimdi gelinen noktada bu çağrıların önemli ölçüde yerine ulaşmış ve mâkes bulmuş göründüğü hayli farklı bir tablo ile karşı karşıyayız.

Artık milletle ve değerleriyle zıtlaşan ve inatlaşan değil, onlarla barışık ve uyumlu bir siyaset uygulamaya çalışan bir CHP var.

Başörtüsü ve Ayasofya gibi çok hassas konularda izlediği, eski “laikçi” çizgisinden tamamen farklı politikalar, geçmiş dönemdeki yanlışları için özeleştiri yapması, o yanlış politikalarının toplumda açtığı yaraları sarmak için helalleşmeyi gündeme getirmesi bunun örneklerinden.

AKP iktidarının Risale-i Nur’a getirdiği devlet tekelini AYM’de açtığı dava ile iptal ettirmesi de.

Defaatle ifade ettiğimiz gibi, bu değişimin, kalıcı bir şekilde ve gelişerek devam ettiği takdirde siyasetin geneli ve toplum açısından CHP’yi de aşan müsbet ve rahatlatıcı sonuçları oluyor ve olacak.

Kısır gündemler üzerinden yürütülen gerilim ve istismar politikaları son bulacak; siyaset yapıcı bir hizmet yarışına dönüşecek.

CHP’nin bu anlamdaki olumlu değişiminden, sadece “Bu parti hep milletle ve değerleriyle kavgalı olmaya devam etsin ki, biz de iktidarımızı ilânihaye sürdürelim” hesabı yapanlar rahatsız olur. Öyle de oluyor zaten.

Bu noktada Yeni Asya CHP’nin müsbet açılımlarını Üstadın Hilmi Uran’a yazdığı mektuptaki tavsiyeleri çerçevesinde temkinli ve teşvikkâr bir yaklaşımla takip edip değerlendirirken, eski yasakçı reflekslerle sergilenen ve bu açılımlarla ters düşen tavırlar için de ikazlarda bulunuyor.

Ve tek adam rejimiyle ortaya çıkan durumda, Yeni Asya’nın öteden beri Risale-i Nur’daki ölçüler ekseninde meşveretlerle oy desteği verdiği DP, 6’lı masada bir araya gelen SP, İyi Parti, Deva, Gelecek Partileri ve CHP ile, ülkeyi parlamenter sisteme, hukuka ve demokrasiye döndürmek için işbirliği yapıyor.

2018 genel seçiminde o zaman DP dahil dört partinin oluşturduğu Millet İttifakına destek veren Yeni Asya, geçen Mayıs’taki temsilciler toplantısında, önümüzdeki seçimde de bu desteğini sürdürme kararı aldı; yayınlarını, çalışmalarını, temas ve ziyaretlerini bu karar çerçevesinde devam ettiriyor.

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