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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Yeni Asya’nın 6’lı masa ziyaretleri

Yeni Asya'dan Size
10 Ekim 2022, Pazartesi
Yönetim Kurulu üyelerimizden bir heyet, geçtiğimiz haftalarda 6’lı masa partilerinden önce DP’nin, sonra DEVA Partisinin, sonra da CHP’nin Genel Başkanlarını ziyaret etti.

Masaya dahil diğer partilerin liderleriyle devam edecek olan bu ziyaretler, öteden beri gerek umumî meşveretlerimizde, gerekse siyasî heyet toplantılarımızda dile getirilen  taleplerin, daha ötesinde, alınan kararların gereği olarak yapılıyor.

Önceki yıllarda da rahmetli Kutlular Ağabeyin başında olduğu heyetlerle, merhum Demirel başta olmak üzere, Demokrat siyasetin önde gelenleri zaman zaman ziyaret ediliyor, fikir teatisinde bulunuluyordu.

Yeni Asya 70’li yıllarda dönemin şirret CHP siyasetine karşı sağdaki partilerin MC hükümetlerinde buluşmalarını netice veren ziyaret ve görüşmelere de katılmıştı.

Esasen bu ziyaret ve görüşmeler, Üstadın Eski Said makalelerinde “siyasiyyunu irşad” olarak ifade ettiği mananın tatbik ve tahakkuku anlamında da önem taşıyor.

Yeni dönemde bu vazife, ülkeyi tek adam rejiminden kurtarıp güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşturma hedefiyle işbirliği yapan 6 partiyle bu çerçevede temas kurulup, Yeni Asya’yı ve fikirlerini onlara bire bir aktarmak ve tavsiyelerde bulunmak şeklinde ifa ediliyor.

Bunu yayınlarımızla zaten yaparken,vicahî görüşmelerle de doğrudan iletiyoruz.

İzmir, Trabzon, İstanbul ve Şanlıurfa gibi merkezlerde, 6’lı masa partilerinin il başkanlarına yapılan ziyaretler de aynı çalışmanın bir parçası.

CHP liderine yapılan ziyarette, güncel konuların yanı sıra partinin genel tavır ve çizgisindeki müsbet değişimin önemi üzerinde durulurken, Risale-i Nur’a devlet tekelinin iptalinde CHP’nin katkısı ile Kılıçdaroğlu’nun resmî ilan ve basın kartı konularında Yeni Asya’ya verdiği destek için teşekkür edildi.

İşin bir diğer ciheti, 6’lı masanın, Yeni Asya tarafından seslendirilen çağrı ve teklifler neticesinde kurulmuş ve her lider buluşmasında daha da pekişerek devam ediyor olması.

Maksat, tek adam rejimiyle iyice uzaklaştırıldığımız demokrasiye ve hukuk devletine yeniden geri dönülmesi.

53 yılı aşkın mazisi bu değerler için de verilen kararlı, kırıksız ve tavizsiz bir mücadelenin örnekleriyle dolu olan Yeni Asya, bu dönemde de aynı çizgide ve aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor.

***

Temsilciler toplantımız 5 Kasım’da

Gazetedeki ilanlarda duyurulduğu gibi, 2022 güz dönemi umumî temsilciler toplantımız 5 Kasım Cumartesi günü İstanbul’da gazete binamızda yapılacak. Temsilcilerimizi bekliyoruz.

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