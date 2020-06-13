Şehidimiz duâlarla

Suriye’nin İdlib bölgesinde 5 Haziran’da teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve dün tedavi gördüğü Hatay Devlet Hastanesi’nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Mağat’ın cenazesi memleketi Mardin’in Midyat ilçesinde defnedildi.

Şehidin cenazesi, yeni tip koronovirüs tedbirleri kapsamında Yolbaşı İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen tören alanına getirildi. Törende, şehidin annesi Saliha Mağat Arapça, “Canını, malını feda etti dini için, bayrağını yere düşürmedi, vatanını korudu. Vatan sağ olsun” diyerek ağıt yaktı. Şehit Mağat’ın cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek’in kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. AA

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