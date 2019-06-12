Semiha Yıldırım’dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, kendisi hakkında çıkan haberlere çok üzüldüğünü belirtti.

Semiha Yıldırım, Habertürk muhabiri Kübra Par’ın sorularını cevapladı. Kendisi hakkında yayımlanan haberlere çok üzüldüğünü belirten Yıldırım, Par’ın “Semiha Hanım, son dönemde sosyal medyada sizinle ilgili yakışıksız söylemler oldu. Üzüldünüz mü, nasıl karşıladınız?” sorusuna şu cevabı verdi: “Beni çok suçladılar, çok rencide ettiler. Üç gün kendi telefonumu da evin telefonunu da açmadım. Herkes “Neden böyle yaptın, ne oldu?” diye sordu. “Hiçbir şey yok” dedim. Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir suçum yokken çok üzdüler beni.” Yıldırım, “O dönem, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu bu söylemlere tepki göstermişti: ‘Ben Sayın Semiha Yıldırım’ın fotoğrafına bakınca kendi annemi, kendi ablamı görüyorum. Hiç iyi niyetli bulmuyorum’ demişti. Onun bu sözleri karşısında ne düşünmüştünüz?” sorusu üzerine de şunları kaydetti: “Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Duygusuna, düşüncesine saygı duyuyorum. Hak etmediğimiz bir olayla karşı karşıya kalınca üzülüyoruz tabii. Bunun için basından biraz uzak duruyorum.” Semiha Yıldırım, eşinin rakibi Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ile tanışmadığını da sözlerine ekledi.