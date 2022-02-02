Şırnak'ta Piyade Er Tarık Tarcan şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak'ın Cizre ilçesinde teröristlerin düzenlediği havan saldırısında Piyade Er Tarık Tarcan'ın şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Şırnak Cizre'de bir hudut karakolumuza terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Tarık Tarcan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." Şehit Piyade Er Tarcan'ın Eskişehir'deki ailesine acı haber verildi Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan'ın (27) şehadet haberi, Eskişehir'deki ailesine ulaştırıldı. Şehidin babası Hilmi ve annesi Günay Tarcan'ın, Mamure Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'ndeki evine gelen askeri yetkililer, aileye acı haberi iletti. Şehidin baba ocağına ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit askerin naaşının yarın memleketi Eskişehir'de toprağa verileceği öğrenildi. TBMM Başkanı Şentop'tan şehit er Tarık Tarcan için taziye mesajı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şırnak Cizre'de teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit olan piyade er Tarık Tarcan için taziye mesajı yayımladı. Şentop, mesajında, "Şırnak Cizre'de terör örgütü mensuplarınca bir hudut karakolumuza düzenlenen hain terör saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerimiz Tarık Tarcan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit er Tarık Tarcan için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şırnak'ın Cizre ilçesinde teröristlerin havan saldırısı sonucunda şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan için taziye mesajı yayımladı. Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şehit Tarık Tarcan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, Türk milletine başsağlığı diledi. Bakan Akar'dan taziye mesajı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Tarcan için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'den şehit er Tarık Tarcan için taziye mesajı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cizre'de teröristlerin havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan için taziye mesajı yayımladı. Mesajında Tarcan'ın bugün düzenlenen saldırıda şehit olduğunu belirten Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri adına şehide Allah'tan rahmet, ailesiyle yakınlarına sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu. AA

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