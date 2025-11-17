"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 KASIM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

TBMM’de yoğun bir hafta

17 Kasım 2025, Pazartesi
TBMM yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Millî Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu iki kez ertelemenin ardından 18 Kasım Salı günü toplanacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 5 bakanlığın 2026 yılı bütçesi görüşülecek. TBMM Genel Kurulu’nda, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşülmesine devam edilecek.

11. Yargı Paketi olarak adlandırılan kanun teklifinin bu hafta TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

Ankara - Anka

