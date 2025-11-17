TBMM’de yoğun bir hafta

TBMM yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Millî Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu iki kez ertelemenin ardından 18 Kasım Salı günü toplanacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 5 bakanlığın 2026 yılı bütçesi görüşülecek. TBMM Genel Kurulu’nda, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşülmesine devam edilecek. 11. Yargı Paketi olarak adlandırılan kanun teklifinin bu hafta TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Ankara - Anka

