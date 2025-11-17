Yazar adayı çocuklar buluştu

11-14 Kasım tarihleri arasında İstanbul Rami Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen “Rami Kardelen Çocuk Yazar Okulu”na Tuzla, Başakşehir, Pendik, Eyüp Sultan gibi ilçelerden yirmi çocuk katıldı.

İstanbul - Naciye Kaynak Doyran

Hikâye, resim ve şiire meraklı çocuklar ara tatilde Rami Kardelen Yazar Okulu’nda buluştu. Çocuklar etkinlikte hem eğlendiklerini, hem öğrendiklerini belirtirken Kardelen Çocuk Dergisi Yazı İşleri Müdürü Elif Tokkal, bu etkinlikle, çocukların tatilde de kendilerini geliştirebilmelerini amaçladıklarını söyledi.

11-14 Kasım tarihleri arasında İstanbul Rami Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen “Rami Kardelen Çocuk Yazar Okulu”na Tuzla, Başakşehir, Pendik, Eyüp Sultan gibi ilçelerden yirmi çocuk katıldı. Programın düzenleyicilerinden Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Elif Tokkal, sözkonusu etkinlikle çocukların tatillerini verimli geçirmelerini amaçladıklarını söyledi.

“Bu etkinliğimizi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Rami Kütüphanesi, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği olarak hep birlikte çocukların ara tatilde verimli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenledik. Tatilin sadece dinlenme şeklinde değil, hem eğlenip hem kendilerini geliştirebilecekleri bir vakte dönüştürme amacıyla bu etkinliklerimizi planladık” dedi.

HAYALLERİNİ YAZı VE ÇİZGİYLE ANLATTILAR

Kardelen Çocuk Okulu olarak daha önce de çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlatan Tokkal, “Ama bu çalışmamız Rami Kütüphanesi’nde yaptığımız ilk etkinlik. Daha önce çocuklarımıza yönelik yazarlık etkinliklerini çokça düzenledik. Bu programımızla daha sistematik hale getirmeye niyetliyiz. Rami Kardelen Çocuk Yazar Okulu: Yazarlığa Giriş ana başlığıyla gerçekleştirdiğimiz bu programımızda çocuklarımıza hikâye yazma teknikleri, karakter tasarımı hakkında bilgiler aktardık. Onlarla kelimelerin dünyasında yolculuğa çıktık. Beraber hayaller kurduk. Hikâyelerini, şiirlerini yazdılar. Hayallerini çizgileriyle anlatanlar oldu. Programımızda ayrıca dikiş atölyemiz, masal anlatım atölyemiz, Tarih Mektebi gibi derslerimiz oldu. Çocuklarımızın geleneksel kahramanlarımızı tanıması ve gelenekten beslenerek geleceğe ulaşmalarını sağlamak amacıyla bir planlama yaptık. Yarıyıl tatilinde, yaz tatilinde yapacağımız yüz yüze buluşmalar, çevrimiçi buluşmalarla bunları tekrarlayacağız” şeklinde konuştu.

YARINLARIN YAZAR ADAYLARI

Tokkal, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği olarak, bu gibi etkinliklerle okumaya yazmaya ilgisi olan çocukları daha nitelikli yazar adayları ve bir kitabı eleştirel düzeyde okuyabilecek kişiler olarak yetiştirmek istediklerini anlattı.

Rami Kardelen Çocuk Yazar Okulu etkinliği yüz yüze olduğu için katılımcıların İstanbul içinden olduğunu ifade eden Tokkal, “Ama İstanbul’un çok uzak noktalarından gelen öğrencilerimiz var. Bu da bizi çok mutlu etti. Tuzla, Pendik, Başakşehir ve Gebze’den çocuklarımız katıldı. Gelen çocuklarımız gerçekten çok bilinçli, hevesli. Ne verirseniz alıyorlar ve siz daha çok vermek istiyorsunuz. Bu beni çok mutlu etti” dedi.

TÜRKÇE KELİME HASSASİYETİ

Kelimelerin Dünyası dersinde millî kimliğimizi yansıtan Türkçe kelime hassasiyetine çocukların dikkatini çektiklerini anlatan Elif Tokkal, “Bu minvalde metin ürettik çocuklarla. Önce hayal kurduk, birbirimize anlattık. Birbirimize anlatırken metin yazma tekniği, giriş, gelişme, sonuç, karakter tasarımı konularında çocuklarımızı besledik” dedi.

Etkinlik kapsamındaki Tarih Mektebi dersinde Evliya Çelebi’nin İstanbul’unun anlatıldığını, Masal dersinde çocukların Mantıkuttayr’dan kuşların dilini öğrendiklerini anlatan Tokkal, programda ayrıca Felsefe Günlüğüm, Drama, Hayalimi Çiziyorum, Kültür Elçisi Çocuklar başlıklı dersler yaptıklarını aktardı.



Rami Kardelen Çocuk Yazar Okulu, eğitimcilere teşekkür belgesi, çocuklara katılım belgesi takdimiyle son buldu.

“Reel dünyayla bağ kuruyorlar”

Rami Kardelen Çocuk Okulu’nun çıktılarından birinin de çocukların birbirleriyle bağ kurabilecekleri bir ortam oluşturması olduğuna dikkat çeken Tokkal , “Maalesef artık dijital dünyanın çocukları içinden alamayacağımız kadar etkili olduğunu görüyoruz. Bu etkinliğimiz çocuklarımızın reel dünyayla bağ kuracakları ortam oluşturuyor. Bu çok önemli” dedi.

“Veliler teşvik etmeli”

Velilerin bu gibi etkinliklere çocukları teşvik etmesi gerektiğine de değinen Tokkal, “Benim kızım da bu atölyeye katıldı. Gelmeden önce tereddüt etti. Ama biz ebeveynler olarak böyle etkinliklerin onlar için faydalı, gerekli olduğuna inanıp, o hevesle, o enerjiyle çocukları getirirsek sonrasında zaten çocuklar orada kurdukları bağla, derste gördükleri ilgi, alâka neticesinde orada kalmak istiyorlar. Telefon, tablet gibi dijital aletlerden bir nebze olsun uzaklaşıp gerçek dünyanın tadını almaya başlıyorlar. Bu da çok önemli bir şey bence” şeklinde konuştu.

“Amacımız tüketim kültürüne karşı bir şeyler yapmak”

- Emine Kılıkçıkaran (Rami Kardelen Çocuk Yazar Okulu – Dikiş Atölyesi Öğretmeni)

İlâhiyat mezunuyum. Aynı zamanda sosyal hizmetler okuyorum. Sanat terapistliği eğitimi de alıyorum. Uzun yıllar din kültürü, değerler eğitimi öğretmenliği yaptıktan sonra öğrencilerimle pandemide dikiş yapmaya karar vermiştik. Bu girişimimizden çok güzel sonuçlar elde ettik.

İlkokul, ortaokul, lise gruplarıyla atölyeler düzenliyoruz. Amacımız, tüketim kültürüne karşı bir şeyler yapmak. Ulaşabildiğimiz kadar çocuğa bu konuda ulaşmak. Klasik dikişten çok basit dikişlerle bir şeyler üretebileceklerini göstermek istedik. Çok güzel sonuçlar aldık. İçlerindeki sanatçı ruhu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.

“Benim için çok faydalı oldu”

- Eslem Eker (10 yaşında)

Rami Ortaokulu’na gidiyorum. Beşinci sınıf öğrencisiyim. Bu programdaki Elif öğretmenimizin arkadaşı bizim komşumuz. Onun söylemesiyle programdan haberim oldu ve katıldım.

Yazı yazmak çok hoşuma gidiyor. Bu etkinlik benim için çok faydalı oldu. Hikâye yazma tekniğini öğrendim.

“On üzerinden on puan”

- Asude Kübra Turan (8 yaşında)

Programa Eyüpsultan’dan katıldım. Annem Rami Kütüphanesi etkinliklerini çok takip eder. Bu etkinliği de o gördü ve böylece katıldık. Resim çizmeye doğuştan meraklıyım. Çizgi romanları çok sevdiğim için karikatür çizmeye başladım. Program çok güzeldi. Herkese tavsiye ederim. On üzerinden on puan.

“En güzel anımı çizdim”

- Meryem Ay (12 yaşında)

Programa Başakşehir’den geldim. Yedinci sınıf öğrencisiyim. Amcam bu etkinliğin olacağını söyledi. Ben de katılmak istedim. Burada öğretmenimden teknikler öğrendim, arkadaşlarımla eğlendim.

Kuşlara çok meraklıyım, onları çok seviyorum. En sonunda ailemi ikna etmeyi başardım ve Sultan papağanı almaya gittik. Bu programda da “Hayatımın en güzel günü” diyebileceğim o günü, yaşadıklarımı, heyecanımı, sevincimi buraya resim olarak yansıttım.

“İyi ki gelmişim”

- Sare Ela Tokkal (10 yaşında)

Bu etkinliğe ilk başta gelmekte tereddüt etmiştim. Ama iyi ki gelmişim. Burada kedimin ağzından onun doğum anısını yazdım. Yeni arkadaşlarla tanıştım. Tekrar katılmak isterim.

“Büyüyünce ikinci mesleğim yazarlık olacak”

- Zeynep Semra Akçam (7 yaşında)

İkinci sınıfa gidiyorum. Bu etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. Rami Kardelen Çocuk Yazar Okulu’nda yazarlığı temel konularını öğrendim, Evliya Çelebi’yi öğrendim, dikiş dikmeyi öğrendim. Oyunlar da oynadık. Büyüyünce ikinci mesleğim yazarlık olacak. Birincisi bilim insanlığı. Başka arkadaşlarıma da bu yazarlık okulunu tavsiye ederim.

Yeni tecrübelerin de paylaşım mekânı

Rami Kardelen Çocuk Yazar Okulu’nun kapanışında bir konuşma yapan Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, kütüphanelerinin ayrıcalığından bahsetti. “Eski zamanlarda kütüphaneler bilgininin, düşünsel birikimin korunduğu mekânlardı. Şimdi çağın getirdiği değişimlerle, imkânlarla kütüphanemiz, Rami Kütüphanesi yeni üretimlerin merkezi olmak, yeni tecrübelerin paylaşıldığı mekân olmak misyonunu da üstlenmiş oldu” dedi.

Rami Kardelen Çocuk Yazar Okulu’nun da bu kapsamda çocukları üretime yönelik bilinçlendirici bir program olduğunu ifade eden Çelik, programa katkı sunan eğitimcilere, katılım sağlayan veli ve öğrencilere teşekkür etti.