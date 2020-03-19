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19 MART 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Tedbiri de morali de sağlam tutalım

19 Mart 2020, Perşembe 01:53
VİRÜS SALGINI SADECE BEDEN SAĞLIĞINI DEĞİL, TOPLUM PSİKOLOJİSİNİ DE TEHDİT EDİYOR. TEDBİRLERİ DE TAM ALALIM, PSİKOLOJİYİ DE İYİ YÖNETELİM.

BEDEN VE RUH SAĞLIĞI 

PROF. Dr. Medaim Yanık: “Koronavirüse karşı toplum psikolojisini korumak en az hastalıkla mücadele kadar önemli. Beden ve ruh sağlığı bir bütün. Psikolojiyi sağlam tutabilmemiz, mücadelenin en önemli şartlarından.”

1.5-2 AY DİRENELİM

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca:  “Tedbirlere uyulursa hastalığın yayılımını kontrol altına alırız. Bugünler böyle devam etmeyecek, hayatımızı bu şartlara göre düzenleyelim, 1.5-2 ay direnelim.”

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Tedbiri de, morali de sağlam tutalım

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Medaim Yanık, koronavirüs salgını sonrası tedbir almanın ve toplum psikolojisini korumanın önemli olduğunu belirtti.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Medaim Yanık, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının sadece insan sağlığına değil, insan psikolojisine de tehdit oluşturduğunu söyledi. Yanık, “Tedbirleri yerli yerinde almaz ve psikolojiyi yönetemezsek, bedenimiz gibi psikolojimiz de hasta olabilir” uyarısında bulunarak, şöyle devam etti: “Psikolojimiz hasta olursa bedenimiz daha ağır hasta olur. Bu süreçte psikolojimizi nasıl sağlam tutabiliriz, onu konuşmalıyız. Makul düzeyde kaygı gerekli. Çünkü, kaygılanmadığımız zaman tedbir de almıyoruz. Ama stres çok fazla olursa performans bozulabiliyor. Virüsle ilgili bir endişe sahibi olmak doğru. Fizikî dünya ile dalga geçilmez. Makul düzeyde, akıllıca bir stres yönetimine ihtiyacımız var. Bir düzeyde sağlıklı kaygı yaşamamız gerekiyor. Bu duruma karşı makul düzeyde stres yaşamamız ve bunu kabul etmemiz lazım ki bunu yönetebilelim, alarm halinde olabilelim. Çünkü gevşek olabilecek zaman değil.” İstanbul – aa

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Nefes darlığına dikkat etmeli

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, ‘virüsle mücadelede cephenin değiştiğini, acil servisler cephesinin çok önemli olduğunu’ vurguluyor ve ‘corona’ söz konusu olduğunda âcil servise gitmeyi gerektirecek anahtar unsurun ‘nefes darlığı’ olduğunun altını çiziyor: “Herkes kendi bünyesini, grip olduğunda nasıl geçirdiğini bilir. Ateş ve öksürük corona öncesindeki solunum yolları hastalıklarında da vardı. Burada anahtar kelime nefes darlığı. Ateş ve öksürüğe artı olarak nefes darlığı olanlar acil servise başvurabilir. Tabiî tanı konulan birileriyle temas etmek veya hastalığın salgın boyutunda olduğu ülkelerden gelenlerle temas kurmak da ‘corona’ şüphesiyle başvurma nedeni. Ateş inatla düşmüyorsa, öksürük her zamankinden farklıysa da şüphelenmek için neden olabilir.” 

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Virüsten nasıl korunuruz?

Amerika’daki Türk Doktor Vedat Obuz, koronavirüsten korunma yollarını anlattı. Obuz, “Hastalığı önleme yolları olarak çamaşır suyunu sulandırdıktan sonra paspasla evi silmek faydalı olacaktır. Sirke özellikle sebzelerde, yiyeceklerde etkilidir. Eskiler sirkeyi bir tasın içerisinde kaynatarak havadaki mikrobu kırardı. En önemli yerlerden birisi kapı tokmaklarıdır. Evde en azından bir iki defa dokunduğumuz yerlerin silinmesi gerekiyor. 

Burnun temizlenmesi de önemli. 500 ml’lik su şişelerinin içine bir çay kaşığı tuz koyarak hipertonik bir tuzlu su oluşturulmalı. Hipertonik tuzlu su bakteri ve virüs barındırmaz. İslam’da biz 5 defa abdest alıyoruz. Aynı abdest alır gibi günde 6 defa buruna 3er defa çekerseniz orada hasta etmeye hazır olan virüsü etkisiz hale getirmiş olursunuz. Ayrıca hasta olan kişinin maske kullanması gerekiyor. Özellikle ateşi olan kişiler kullanmalı” dedi.

Elimizi sık yıkayacağız

“Bir başka tavsiyem de Paça çorbası” diyen Obuz, “Çiğ sarımsak paça çorbasıyla bağışıklık sisteminin direncini virüse karşı arttırır. Bir başka önerim de kemik suyu. Bunların yanında toz vitamin C ve vitamin D-3 tavsiye ediyorum. D-3 vitaminini daima K-2 vitaminiyle dengelenmesi için birebir oranda tüketilmesini tavsiye ediyorum. Bağışıklığı kuvvetlendiren herkesin düşünemediği bir başka yöntem de var. Terlemeyi yaptıran egzersiz. Egzersiz yaptığımız zaman vücudumuzun lenfatik sistem dolaşımını hızlandırıyoruz. Terlemeyle toksinleri atıyoruz. Her türlü enfeksiyonu önlemede en önemli unsurlardan bir tanesi doğru bir şekilde elleri yıkamak. Yani sıcak su ve sabunla en az 20 saniye elleri yıkamak. Kısaca özetlemek gerekirse korunacağız, hijyene dikkat edeceğiz, toplu olan yerlerden uzak duracağız, akşam gün batımından sonra dışarılarda fazla bulunmayacağız çünkü virüs oranlarının havada en fazla olduğu zamanlardır. Elimizi sık yıkayacağız” şekline konuştu.

İstanbul – Yeni Asya

 

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