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24 OCAK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Tek tip hutbe darbecilerin icadı

24 Ocak 2024, Çarşamba
ESKİ BAKAN HÜSEYİN ÇELİK, “HEPİMİZ BİLİYORUZ Kİ, TEK TİP HUTBE DARBE DÖNEMLERİNİN İCADIDIR” DEDİ.

MEHMET KARA - ANKARA

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, Kaymakam Burak Akeller’in ‘hutbe’ nedeniyle imam M.K:’yi darp ettiği iddiasının ardından başlayan tartışmaya AKP’li eski bakan Hüseyin Çelik de katıldı. Sosyal medya hesabından olayla ilgili bir paylaşım yapan Çelik, tek tip hutbe uygulamasını “darbe döneminin icadı” diyerek eleştirdi. Çelik’in paylaşımı şöyle: “Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde Kaymakam’ın imamı darp ettiği iddiası ve sonraki tartışmalar elbette kendi başına vahimdir. Bu olay münasebetiyle merkezi ve bütün Türkiye’de tek tip olan hutbe meselesi mutlaka tartışılmalıdır. Hepimiz biliyoruz ki, tek tip hutbe darbe dönemlerinin icadıdır. Laiklik, dinin devlete; devletin de dine müdahale etmemesi anlamına gelir. Ancak İslam dünyasında Emeviler’den beri devlet, dini kendi emri altına almış, devletleri yönetenler kendi dünyevi saltanatlarını sağlamlaştırmak için acımasız bir şekilde dini kullanagelmişlerdir.”

Çok büyük hata yapılıyor

“Cumhuriyet döneminde, laiklik ilkesi kabul edildikten sonra da ne yazık ki bu durum devam etmiştir. Her ilin, ilçenin, mahallenin dini ihtiyacı ve hutbeler aracılığı ile gündeme getirilecek meselesi elbette her zaman aynı değildir. İl ve ilçe müftüleri ve din adamları öncelikleri elbette belirleme ehliyetine sahiptirler. Ancak tek tipçi, dayatmacı, doğruları tekeline almış devlet aklı, müftüye ve imama da güvenmez. İmamlara, her hafta eline 23 Nisan şiirleri tutuşturulmuş çocuk muamelesi yapan Diyanet İşleri Başkanlığı ve dolayısıyla devlet, bence çok büyük bir hata yapıyor.”

İktidara çağrı

Tek tip hutbe olmazsa, ya maazallah imamlar yanlış şeyler söylerlerse ne olacak halimiz!’ hesabı yapmak da halkını, hatta din adamlarını potansiyel tehlike gören bir devlet aklının ürünüdür. Unutmayalım ki, Bütün gazetecilerin, öğretim üyelerinin, öğretmenlerin aynı şeyleri konuştuğu ülkeler Kuzey Kore ve benzeri ülkelerdir. Çok yanlış bir kararla, ki ben buna şiddetle karşı çıkmıştım, okullarda öğrencilerin formalarını, militarist, tek tipçi bir görünüm arz ediyor gerekçesiyle kaldıran bir iktidar, tek tip hutbe saçmalığını sürdürmemelidir.” 

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  • Hüseyin İlhan

    24.1.2024 11:29:27

    Muhterem adaşım darbecilerin gelen eğini darbeci zihniyet devam ettiryor. Mesela seçilmiş 10 belediye başkanını ölüm tehditleri ile cebren istifa ettirmek darbenin alası değilmidir.

Risale-i Nur Külliyatı

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