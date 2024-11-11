Terzi Recep vefat etti

1958 tarihinde kendi diktiği şalvarı Isparta’ya götürüp, Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini ziyaret eden Terzi Recep Uysal Cenab-ı Hakk’ın rahmetine kavuştu.

1933 yılında Kastamonu İnebolu’da doğan Son Şahitlerden Recep Uysal vefat etti. 1958 tarihinde kendi diktiği şalvarı Isparta’ya götürüp, Üstad Hazretlerini ziyaret eden Terzi Recep Uysal Hakk’ın rahmetine kavuştu. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip, İnebolu Yeni Camide kılınacak, cenaze namazının ardından Boyran Mahallesi Mezarlığında defnedilecek.

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