Tokat'taki hastaya şiddet olayına ilişkin gereken yapılacak

Sağlık Bakanı Koca, Tokat'ta bir hastanın hastane çalışanlarının şiddetine maruz kalmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından söz konusu görüntülere ilişkin paylaşımda bulundu. Koca, "Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yaptı. AA

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