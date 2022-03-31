HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerinde insan hakları ihlalleri yaşandığını, adaletin, adil olmayan yargılamalar yaptığını ifade etti.

Irkçılığa, ayrımcılığa ve nefret suçlarına karşı mücadele ettiklerini aktaran Gergerlioğlu, “Türkiye’de nefret suçları artıyor” ifadesini kullandı. Gergerlioğlu ayrıca, “Ankara Emniyet Müdürlüğünde işkence yapıldığı” iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanlığının cevaplamasıistemiyle soru önergesi ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na dilekçe verdiğini ve cevap alamadığını belirterek “Bunun üzerine artık tek yol kalıyordu, avukat Kurtuluş Baştımar, Birleşmiş Milletlere başvurdu” dedi. Haber Merkezi

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