"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EKİM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Yeni Asya’dan Demokrat Parti’ye ziyaret - “Türkiye’nin ihtiyacı: Hukuk, hürriyet ve ortak akıl"

06 Ekim 2025, Pazartesi 10:30
Yeni Asya yöneticileri, DP lideri Gültekin Uysal’ı ziyaretinde hukuk, hürriyet ve adalet vurgusu yaptı. Uysal ise Türkiye’nin çıkış yolunun makul akıl ve demokratik değerlerde olduğunu söyledi.

Mehmet Kara - Ankara

Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim İriboz, Ankara Temsilciliğimizden Ali Vapurlu ve Bilal Sürücü ile Ankara Temsilcisi Mehmet Kara, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Ziyarette iç siyaset, dış politika, ekonomi ve hukuk alanlarındaki gelişmeler ele alındı. 

YENİ ASYA, İMAN VE HÜRRİYET ÇİZGİSİNDE YOLUNA DEVAM EDİYOR

İzzet Atik, basın dünyasında yarım asrı aşan bir geçmişe sahip olan Yeni Asya Gazetesinin yayın hayatına başladığı günden bu yana iman, hürriyet ve adalet çizgisinde istikrarlı duruşunu koruyarak, hâlâ ilk günkü heyecanla okuyucularıyla buluşmaya devam ettiğini söyledi. Atik, “Kuruluşunun 56. yılını geride bırakan gazete, Risale-i Nur hakikatlerini medya diliyle geniş kitlelere ulaştırma misyonuyla yoluna devam ederken, dijital çağın getirdiği yeniliklerle de çağdaş medya imkânlarını en verimli şekilde kullanarak, hem geleneksel yayıncılıkla, hem de dijital platformlarda etkin bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Bu sayede, her geçen gün daha fazla insana ulaşarak, Risale-i Nur vasıtasıyla tezahür eden Kur’ân ve iman hakikatlerini yaymayı ve toplumun manevî değerlerini güçlendirmeyi hedeflemektedir” diye konuştu.

VAPURLU: DEMOKRAT MİSYON TOPARLANIP HUKUKA, ADALETE; DEMOKRASİYE HİZMET EDECEKTİR

YK eski üyemiz Ali Vapurlu da, Bediüzzaman’ın demokratlara verdiği desteği anlatırken, Bediüzzaman’ın içtimaî ve siyasî tespitleriyle alâkalı tavsiyelerini paylaştı. Vapurlu, “Türkiye'nin bugün yaşadığı problemleri geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de kâmil manada yine Demokrat misyon çözecektir. Bunda hiç şüpheniz olmasın. Hak ve hakikanet neşv-ü nema bulacaktır. Velev ki zaman ve zeminin merhametsizliğine maruz kalsa da toprak altında gizlense de mültezimleri muzaffer olacaktır. Demokrat ve Ahrar misyonun yeniden tavanda ve tabanda yeniden derlenip toparlanıp hakka, hukuka, adalete ve demokrasiye gerçek anlamda hizmet edeceklerine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

UYSAL: KORKU İKLİMİNDEN ÇIKIŞIN YOLU DEMOKRASİ

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise, Yeni Asya’yı yakından takip ettiğini belirterek, hukuk, hürriyetler ve adalet konusundaki kararlı duruşunu takdir ettiğini söyledi.

Türkiye’de şu anda anayasa ihlallerinin ve hukuksuzluğun olduğunu söyleyen Uysal, insanlara korku salındığını, siyasetin kimlik alanlarına sıkıştırıldığını ve siyasetçinin korkutulduğunu ifade etti. Türkiye’yi mecrasında yürütecek olan değerin demokrasi olduğunun altını çizen Uysal, ülkenin ekonomi ve adalet alanında en zor şartlarından geçtiğini ifade etti.

RASYONEL AKIL BİR NOKTADA BULUŞMALI

Muhalefetin bir araya gelmek zorunda olduğunu, bu amaçla 2018 genel seçimlerinden önce kurulan 6’lı masanın liderlerini ziyaret ettiğini anlatan Uysal, Türkiye’de iktidar olmak için makul aklın işletilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Uysal, “Rasyonel akıl bir noktada buluşmalıdır” diye konuştu. Şu anda erken seçim şartlarının olmadığını da söyleyen Uysal, AKP’nin bu şartlarda iktidar olabilecek bir durumunun kalmadığını, bu amaçla Erdoğan’ın muhalefette ilişki kurmaya çalıştığını başka da çaresinin olmadığını ifade etti. İki saati aşan ziyarette, Demokrat Parti Teşkilât Başkanı Muhtar Mahramlı ile Genel İdare Kurulu üyesi, eski milletvekili Ahmet Uyanık da bulundu.

HABER / FOTO: MEHMET KARA
[email protected]

Okunma Sayısı: 627
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'de 2 yılda 20 bini aşkın çocuk İsrail tarafından katledildi

    Türkiye betonlaşmada Avrupa birincisi

    İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye yönelik soruşturma: Gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 21'i yakalandı

    Trafik cezalarında artış yolda

    Yağışlar barajları doldurmadı - Son 52 yılın en kurak dönemi yaşanıyor

    İslâm Yaşar, Uşak'ta kitaplarını imzaladı

    Akran zorbalığı çocuklarımızın geleceğini tehdit ediyor

    Sanal kumar salgına dönüştü

    "Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?"

    Yurt genelinde yağışlı ve serin hava kapıda

    Trump'tan Hamas hakkında açıklama

    La Liga'da takımlarından da Filistin'e büyük destek: "Filistin bizim için hadi"

    İsrail’i protestolar sürüyor

    Gazze için acil eylem çağrısı

    Cezaevlerinin kapasitesi aşıldı

    Harcamaların yüzde 60’ı faiz ve borca

    Çin'de dron arızası paniği: Havai fişekler kalabalığın üzerine ve çevreye dağıldı!

    Samsun'da gol yok

    Yeni Asya Neşriyat Kocaeli Kitap Fuarında

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Sanal kumar salgına dönüştü
    Genel

    Yeni Asya’dan Demokrat Parti’ye ziyaret - “Türkiye’nin ihtiyacı: Hukuk, hürriyet ve ortak akıl"
    Genel

    "Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?"
    Genel

    Trump'tan Hamas hakkında açıklama
    Genel

    Yurt genelinde yağışlı ve serin hava kapıda
    Genel

    Akran zorbalığı çocuklarımızın geleceğini tehdit ediyor
    Genel

    İsrail’i protestolar sürüyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Cezaevlerinin kapasitesi aşıldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.