ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EKİM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

İslâm Yaşar, Uşak'ta kitaplarını imzaladı

06 Ekim 2025, Pazartesi 09:35
Uşak’ta profesyonel olarak ilk defa düzenlenen kitap fuarında geçtiğimiz Cumartesi günü romancı-yazar İslâm Yaşar, Yeni Asya Standında okuyucularıyla buluştu.

Yazarımızın bütün kitaplarının tükendiği standa yoğun ilgi gösterildi. Edebiyatçı ve romancı yazar İslâm Yaşar, kitaplarını imzalarken okuyucularıyla sohbet ederek neşriyatımız ve Risale-i Nurlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

Ayrıca standda, Mesut Karabacak ve ekibi de ney ve kanun eşliğinde standa gelen misafirlere tasavvuf musikîsinden eserler sundu.

Fuarın son günlerinde İslâm Yaşar’ın katılımıyla artan yoğunluğun da etkisiyle Risale-i Nur Külliyatına da büyük ilgi oldu ve bazı eserler tamamen tükendi. Standda görev alan Uşak Yeni Asya okuyucuları fuardaki ilgiden çok memnun olduklarını ve önümüzdeki fuarlarda çok daha hazırlıklı şekilde bu kabil programlara katılmaya devam edeceklerini belirttiler.

UŞAK - YENİ ASYA / ÖMER SAİD ERFİDAN

