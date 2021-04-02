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3 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Türkiye'de son 24 saati

02 Nisan 2021, Cuma 20:45
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 248 bin 968 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 308 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 179 kişi öldü, hasta sayısı 1471 oldu.

Son 24 saatte 24 bin 419 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 59 bin 462'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 39 milyon 70 bin 763'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 400 bin 296, vefat sayısı 31 bin 892, ağır hasta sayısı 2 bin 182 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

AA

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