Türkiye’den Filistin’e 102 ton yardım malzemesi gönderildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 7 Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırılarından bu yana Türkiye’den Filistin’e toplam 102 ton yardım malzemesi ulaştırıldığını açıkladı.
Yardımlar, hava köprüsü, gemi seferleri ve yerel temin yoluyla bölgeye ulaştırıldı. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, bu kapsamda Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve Büyükelçilik Başkatibi Husam Sarhan ile bir araya geldi.
AFAD’dan yapılan açıklamada, Türkiye’nin, İsrail’in saldırıları ve insanî yardımları engelleyen uygulamaları nedeniyle büyük bir zulme uğrayan Filistin halkına destek vermeyi sürdürdüğünü ifade edildi.
Haber Merkezi