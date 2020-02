Virüse karşı tedbirler yeterli mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, katıldığı Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pazar günü İran ile sınır kapılarının kapatıldığını hatırlatan Koca, “Risk kapıya geldi, son derece önemli. Bundan sonraki süreçte bölgeye yayılımını her geçen gün görmüş oluyoruz. Irak’a, İsrail’e, benzer şekilde diğer ülkelere, Lübnan’a yayıldığını ve kaynak olarak Kum şehri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bölgemizde her geçen gün artıyor bu yayılım. Bizim, tedbirlerimizi almamız, sınırdan içeri girişleri önlememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Türk Tabipleri Birliği (TBB), sağlık kuruluşlarında koronavirüse karşı koruyucu ekipman temininde eksiklikler yaşandığını bildirdi. Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, TTB yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Alandan edindiğimiz bilgiler sağlık kuruluşlarında koruyucu ekipman temininde sorunlar yaşandığını göstermektedir. Hekimler ve sağlık çalışanları enfekte olabilecek kişilerle temas açısından en yüksek risk grubunda olduklarından İran ile komşu illerden başlamak üzere sağlık kuruluşlarında koruyucu tıbbî malzeme ve ekipmanların stokları bir an önce yeterli hâle getirilmelidir. Etken virüsün tanısına yönelik serolojik testlerin Hıfzıssıhha Merkezi dışında üniversite hastanelerinin laboratuvarlarında da çalışılmasına dönük düzenlemeler yapılmalıdır.”