"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 3 polis şehit oldu, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı

29 Aralık 2025, Pazartesi 12:11
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova’daki operasyonda DEAŞ’lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ile 1 bekçinin yaralandığını bildirdi. Operasyonda 6 terörist ölü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, operasyonda DEAŞ’lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ile 1 bekçinin yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya, operasyonda 6 teröristin ölü ele geçirildiğini açıkladı.

Operasyonla ilgili geçici yayın yasağı getirildi

RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yalova ilimizde terör örgütü DEAŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak Yalova Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda; süreçle ilgili resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince (DMM) yapılan açıklamada ise Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyona ilişkin olarak, sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda gerçek dışı, doğrulanmamış ve kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltmaya yönelik paylaşımların yapıldığının tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlgili tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla eş güdüm içerisinde ve kararlılıkla görev yapmaktadır. Resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması; kamu düzenini hedef alan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

AA

Okunma Sayısı: 441
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    DEAŞ'a yönelik Yalova'daki operasyonda 3 polisimiz şehit oldu - 6 terörist ölü ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltında

    Myanmar'da hava saldırıları altında kanlı 'seçim'

    'Ukraynalı askerlerin Donbas'tan çekilmesi lazım'

    Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 3 polis şehit oldu, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı

    48 özel okulun ruhsatı, "hayalet sınıf"lar sebebiyle iptal edildi

    "Futbolda bahis" soruşturmasında 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

    Şanlıurfa'da içinde 4 kişi bulunan araç sulama kanalına düştü: Kurtarma çalışması başlatıldı

    Meksika'da yolcu treninin raydan çıktı: 13 kişi öldü, 98 kişi yaralandı

    New Jersey'de iki helikopter havada çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    'Barış planının yüzde 90'ında mutabakata varıldı'

    'Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için "büyük ilerleme" kaydettik'

    Provokatör taşlandı

    Vicdan belgeseli ağlattı

    İsrail’in yeni haydutluğuna dünya tepkili

    Berlin'de başörtülü kadına çirkin saldırı

    Ortadoğu uzmanı, gazeteci-yazar Mustafa Özcan: Sahneye “Doğru İslâm” hâkim olacak

    İnternet sansürü hız kesmedi

    Forbes’tan ‘Eurofighter’ analizi: Türkiye uçakları hangi ülkeye karşı aldı?

    Prof. Dr. Tüysüz, Marmara için bir kez daha uyardı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Berlin'de başörtülü kadına çirkin saldırı
    Genel

    Ortadoğu uzmanı, gazeteci-yazar Mustafa Özcan: Sahneye “Doğru İslâm” hâkim olacak
    Genel

    Provokatör taşlandı
    Genel

    Vicdan belgeseli ağlattı
    Genel

    “Muhabbet fedaileri” Mersin’de buluşuyor
    Genel

    İsrail’in yeni haydutluğuna dünya tepkili
    Genel

    SDG entegrasyon istemiyor
    Genel

    'Doğu meselesi' güvenlikçi politikalarla çözülemez
    Genel

    Forbes’tan ‘Eurofighter’ analizi: Türkiye uçakları hangi ülkeye karşı aldı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.