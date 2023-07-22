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Yangınların sebebi ihmal

22 Temmuz 2023, Cumartesi 18:56
Türkiye’de geçen yıl çıkan 2 bin 160 orman yangınından 830’unun ihmal ve kazalardan meydana geldiği belirlendi. Alevlerin en çok görüldüğü Muğla ve çevresinde 234 yangın çıkarken, 5 bin 523 hektarlık alan zarar gördü.

Türkiye’de orman yangınlarının önü alınamıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl ülke genelinde 2 bin 160 orman yangını kayıtlara geçti. Söz konusu yangınlarda 12 bin 799 hektar alan zarar gördü.

Yangınlarda kasıt, ihmal-kaza, doğal ve sebebi bilinmeyen nedenler öne çıktı. Bu kapsamda, geçen yıl meydana gelen yangınlardan 886’sının sebebi belirlenemedi. Bu yangınlarda 2 bin 132 hektar alan etkilendi. İhmal ve kaza nedeniyle 830 yangının çıktığı anlaşıldı. 

YANGINLAR NEDEN ÇIKTI

Söz konusu yangınlarda 5 bin 428 hektar alan zarar gördü. Bu kapsamda, 98 yangının enerji şebekesi ve hatlarındaki sorunlar, 72’sinin anız yakma, 47’sinin çoban ateşi ve 42’sinin sigara nedeniyle çıktığı belirlendi. Kasıtlı olarak 86 yangın çıkarıldığı kayıtlara geçti. Bu yangınlarda 4 bin 722 hektar alan zarar gördü. Doğal nedenlerle 358 yangın çıkarken bu yangınlarda 517 hektarlık orman alanı etkilendi.

En çok Muğla’daki ormanlar zarar gördü

Geçen yıl en çok orman yangını görülen il Muğla oldu. Bu ilde 234 yangın çıkarken 5 bin 523 hektar alan zarar gördü. Muğla’yı, 189 orman yangını ile Antalya, 169 ile İzmir, 128 ile Manisa ve 118 ile Çanakkale takip etti. Söz konusu dönemde Yalova, Kırşehir, Ağrı, Iğdır, Malatya ve Muş’ta ise orman yangının çıkmadığı kaydedildi.  Öte yandan Çanakkale'de hafta  başında çıkan ve birçok köyü etkisi altına alan orman yangınında 10 dönüm ağaçlık alan zarar gördü. Bölgede bir süre soğutma çalışması yapıldı.

AA

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