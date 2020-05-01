Yılmaz Ergün Ağabey vefat etti

Gazetemizin yemekhanesinde uzun yıllar aşçı olarak çalışan Yılmaz Ergün Ağabey Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Yılmaz Ergün Ağabeyimiz daha önce de ağır bir kalp ameliyatı geçirmiş ve emekli olmuştu. Yılmaz Ergün ayrıca bir dönem yaz aylarında Yeni Asya Barla Tesisleri’nde de aşçılık yapmıştı. Ergün, kalp hastalığına ilâve olarak virüs salgınına yakalanması sonrası Beylikdüzü'nde tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Yılmaz Ergün Abinin cenaze namazı dün kılınarak duâlarla defnedildi. İstanbul - Yeni Asya

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