PROF. DR. SENCER AYATA: ÜST MAKAMLARA ÇIKAN VE YAYGINLAŞAN YOLSUZLUK, SİYASÎ İKTİDARIN AYAKTA KALMASI VE ÖMRÜNÜ UZATMASI İLE EŞANLAMLI HALE GELDİ.

BÜROKRASİ VE PARTİ İÇ İÇE

“AKP döneminde yolsuzluk hem siyasette, hem de bürokraside daha üst makamlara doğru çıktı. Siyasî ve ekonomik elitler arasındaki sınırlar muğlaklaştı. Şu an Türkiye’de özel çıkarlarla kamu çıkarları, bürokrasi ile parti, ekonomik ve siyasî elitler iç içe geçiyor.”

KAYBETME KORKUSU İÇİNDELER

“Günümüzde bu kesimler siyasî iktidarın değişmesiyle ekonomik avantaj ve siyasî ağırlıklarını kaybetme korkusu içinde. Sonuçta siyasette başarı ölçüsü yolsuzluğu yönetme sanatına dönüşüyor. İktidar elitleriyle toplum çıkarları çelişiyor.”

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Yolsuzluğa sarıldılar

Prof. Dr. Sencer Ayata, AKP iktidarı döneminde yolsuzluğun yaygınlaştığını, hem siyasette hem de bürokraside daha üst makamlara doğru çıktığını vurgularken, “Söz konusu kaynak dağıtım ve yönetim biçimi mevcut siyasi iktidarın ayakta kalması, gücünü konsolide etmesi, ömrünü uzatması ile eş anlamlı hale gelmiş durumda” dedi.

Prof. Dr. Sencer Ayata, Türkiye, Yolsuzluk Endeksi’nde AKP döneminde nasıl 54. sıradan 96. sıraya gerilediğini anlatırken, AKP iktidarı döneminde yolsuzluğun yaygınlaştığını ve ‘siyasi ve ekonomik elitler arasındaki sınırların muğlaklaştığını’ söylerken, yolsuzluğun hem siyasette hem de bürokraside daha üst makamlara doğru çıktığını vurguladı. Ayata, “Söz konusu kaynak dağıtım ve yönetim biçimi mevcut siyasi iktidarın ayakta kalması, gücünü konsolide etmesi, ömrünü uzatması ile eş anlamlı hale gelmiş durumda” dedi.

T24’e konuşan Prof. Dr. Ayata, Doğu Avrupa ülkelerinin en yaygın sorunlarından biri olan yozlaşmadan Türkiye’nin de neredeyse hiçbir zaman muaf olmadığına dikkat çekerken, “Ancak son yıllarda, özellikle ‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’nin devletin bütün kanallarında etkin denetimi önemli ölçüde bertaraf etmesinden sonra Türkiye’nin uluslararası raporlarda daha da düzey kaybına uğradığını gözlemliyoruz. Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün her yıl açıkladığı Yolsuzluk Algısı Endeksi’ne göre Türkiye dünyanın en yozlaşmış 96. ülkesi” ifadelerini kullandı.

Yönetim biçimi oldu

Prof. Dr. Ayata, Türkiye’de yürütme üzerinde denetimin kaybolmasıyla yolsuzluğun önünün açıldığını; iktidar tarafından kollanan çevrelerin ise hükûmet değişirse imtiyazlarını kaybedecekleri korkusu içinde yaşadıklarını belirtiyor. AKP iktidarı döneminde yolsuzluğun yaygınlaştığını ve “siyasi ve ekonomik elitler arasındaki sınırların muğlaklaştığını” söyleyen Ayata, ‘’Şu an Türkiye’de özel çıkarlarla kamu çıkarları, bürokrasi ile parti, ekonomik elitlerle siyasi elitler iç içe geçiyor” derken, “Günümüzde bu kesimler siyasi iktidarın değişmesiyle ekonomik avantajlarını ve siyasi ağırlıklarını kaybetme korkusu içinde” değerlendirmesini de yaptı. Prof. Dr. Ayata, ayrıca, “Sonuçta siyasette başarı ölçüsü yolsuzluğu yönetme sanatına dönüşüyor. Böyle olunca iktidar elitlerinin ekonomik çıkarları ile ulusun ekonomik çıkarları birbiriyle çelişik hatta tamamen zıt hale gelebiliyor” ifadelerini de kullandı.

Haber Merkezi

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Ağırdır: Yolsuzluk her yerde

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, “Türk toplumunun yüzde 74’ü son iki yılda ülkede yolsuzluğun arttığını düşünüyor, yüzde 67’si de gelecek iki yılda daha da artacağını… Toplumun yüzde 60’ı hükümeti yolsuzlukla mücadelede başarısız buluyor” ifadelerini kullandı. ‘Dünya 2021 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi’ kapsamında toplumdaki yolsuzluk algısını ve değişimlerini ölçmek ve izlemek hedefiyle, KONDA’nın Uluslararası Şeffaflık Derneği için gerçekleştirdiği “Türkiye’de Yolsuzluk Algısı 2022” araştırmasının raporu geçen hafta kamuoyuna açıklandı.Ağırdır, Oksijen’deki yazısında, bunlara dair anekdotlarını paylaştı.

Yazıdaki bazı ifadeler özetle şöyle: “Toplumun yüzde 74’ü son iki yılda Türkiye’de yolsuzluğun arttığını düşünüyor, yüzde 67’si de gelecekte daha da artacağını… Şeffaflık Derneği’nin 2016 araştırmasında bu bulgular şöyle: Son iki yılda (2014 ve 2015) yolsuzluğun arttığını gözleyenler yüzde 55, gelecek iki yılda (2016 ve 2017) artacağını düşünenler yüzde 41 oranındaymış. Görüldüğü gibi 6 yıl aradan sonra yolsuzluk algısı kabaca 20 puan daha artarken, daha da artacak kanaati 25 puan artmış. Bu 6 yılda her şeyin panzehri ve çözümü olarak sunulan başkanlık sistemine geçildiğini de hatırlayalım. Şunu söyleyebiliriz, toplum hem kirlenmişliğin farkında hem de artacağı gibi olumsuz bir beklenti toplumda oldukça güçlü.”

Yolsuzluk hemen hemen her yerde

“Toplumun yine ortaklaştığı bir başka alan yolsuzluğun hemen tüm kurumlarda ve işlemlerde yaygın olduğu. Toplumun yüzde 82’si siyasi partilerde, yüzde 77’si yerel yönetimlerde, yüzde 75’i kamu kurumlarında, yüzde 74’ü medyada, yüzde 73’ü özel sektörde, yüzde 72’si Meclis’te, yüzde 62’si sivil toplum kuruluşlarında yolsuzluk olduğunu düşünüyor. Bir bakıma toplumun dörtte üçü her kurumda ve her yerde yolsuzluk olduğu kanaatinde. Bu kirlenmişlik algısı o denli güçlü ki her kurum ve her işleme dair güçlü bir yolsuzluk algısı var. Nitekim toplumun yüzde 85’i ihalelerde, yüzde 83’ü gümrük işlemlerinde, yüzde 82’si imar ve ruhsat işlemlerinde, yüzde 76’sı vergi dairelerinde, yüzde 72’si tapuda, yüzde 68’i yargıda, yüzde 40’ı eğitimde, yüzde 37’si dini kurumlarda, yüzde 36’sı sağlıkta yolsuzluk yapıldığı izlenimine sahip.”

Haber Merkezi