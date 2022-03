Zamlara dur diyelim

Benzine ve motorine yine zam yapılacağının açıklanmasının ardından istasyonlarda kuyruk oluşturan vatandaşlar “Vallahi perişan olduk bu zamlardan. Dur dememiz lazım artık” diyor.

Benzine 57 kuruş, motorine ise 1 lira 44 kuruş zam yapılacağının açıklanmasının ardından, akaryakıt almak isteyen vatandaşlar istasyonların önünde kuyruklar oluşturdu. Zam uygulanmadan önce aracına akaryakıt almak isteyen vatandaşlar, “Üzücü bir durum. Yatırım gibi oldu benzin. Yani şu an alacağımız 50-60 litrede 100-120 lira daha ucuza almış olacağız. Tabiî ki kar gibi görmüyoruz bunu ama… Yazık. Allah yardımcısı olsun bu milletin” dedi.

Yeter artık!

“Mazot bedava mı ağabey? Bedava veriyorlar değil mi?” diyen vatandaş, “Hay gözünü sevdiğim kuyruğa bak be. İnşallah daha güzel olacak. Daha da zam gelecek inşallah. Kontağı kapatırız, millet de çalışmaz, Hiçbir fabrika da artık zam da vermiyor. Millet çalışamıyor. Bu zamlardan dolayı kimse çalışamıyor. Gelecek olan zam için gelmişiz. Mazot zaten her gün bitiyor. Yeter artık ya. Biri buna ‘dur’ desin. Yeter ya. Ukrayna’da, Rusya’da savaş olur biz etkileniyoruz” ifadelerini kullandı.

Her gün zam mı olur?

Zamların herkesi perişan ettiğine dikkat çeken bir başka vatandaş ise, “Valla perişan olduk bu zamdan dolayı. Her gün, her gün zam olur mu ya, nereye kadar? Çalışıyoruz, devlete çalışıyoruz. Bir yere gidiyorsun 300-400 lira yakıyorsun. Ne bu ya, dur dememiz lazım artık. Herkes çıksın. Nasıl 15 Temmuz’da çıktık, şimdi de çıkalım, dur diyelim bu işe. Yeter artık. Bıktık vallahi bıktık, her şeye zam var” şeklinde konuştu.

İstanbul - Anka

Motorine bir yılda % 235 zam

Akaryakıt zamları hız kesmeden sürüyor. Sene başında 73 dolar olan ham petrolün varil fiyatının Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgali ve Batı ülkelerinin yaptırım kararlarıyla 119,8 dolara kadar yükselmesi, akaryakıt fiyatlarındaki artışta etkili oluyor. Dolar kurundaki yükseliş de akaryakıt fiyatlarını yukarı itiyor. Benzine yapılan zam oranı, yıl başından bu yana yüzde 57’ye, son bir yılda ise yüzde 166’ya ulaştı. Motorine yapılan zam oranı da yıl başından bu yana yüzde 94, son bir yılda ise yüzde 235 oldu. Bazı analistler Ukrayna krizinin jeopolitik etkisi sebebiyle Temmuz 2008’de petrol fiyatlarında ulaşılan zirvenin aşılabileceğini düşünüyor. Dün gece yarısından itibaren motorine yapılan 2 lira 34 kuruş, benzine yapılan 1 lira 12 kuruş zam pompaya yansıdı.

