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‘Zeytinime Dokunma’

13 Mart 2022, Pazar 23:59
Zeytinliklerin elektrik üretimi için maden sahası olarak kullanılmasına imkan tanınması, İzmir’de 100’e yakın sivil toplum kuruluşu tarafından protesto edildi.

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı’nın Maden Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle zeytinliklerin elektrik üretimi için maden sahası olarak kullanılmasına imkân tanıması, İzmir’de 100’e yakın sivil toplum kuruluşu tarafından protesto edildi. Güzelbahçe ilçesinin Yelki köyünde zeytinlik bir arazide düzenlenen basın açıklamasına, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra İzmir Büyükçehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bazı ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve vatandaşlar da katıldı. Ege Çevre ve Kültür Platformu’nun (EGEÇEP) çağrısıyla düzenlenen eylemde ortak basın açıklamasını Çeşme Çevre Platformu Sözcüsü Ahmet Güler okudu. “Bölgemiz çiftçilerinin en önemli gelir kaynaklarından olan zeytinciliğe yeni bir darbe daha vurulmak isteniyor. Zeytinliklerimiz enerji ve maden şirketlerinin yağma ve talan projelerine açılmak isteniyor” diyen Güler, 1939’da çıkartılan ve zeytinlikleri koruyan 3573 Sayılı Kanun’un daha önce de sekiz kez değiştirilmek istendiğini hatırlattı.

“Zeytin ağacını kurban ettirmeyeceğiz”

Yönetmeliğin hukuktaki normlar hiyerarşisine aykırı olduğunu vurgulayan Güler, “Kutsal ve ölümsüz zeytin ağacını kömüre, taş ocaklarına, madenlere kurban ettirmeyeceğiz” dedi. Daha önce madenler tarafından tahrip edilen bölgelerin yasada öngörüldüğü gibi rehabilite edilmediğini kaydeden Güler, “Biz dost örgütler, meslek odaları, STK’lar, çevre gönüllüleri kısaca bu toprakların sevdalıları zeytinimize, tarım alanlarımıza, doğamıza yani yaşama sahip çıkıyoruz. Yaşadığımız bu toprakları korumak için mücadelemiz omuz omuza artarak devam edecektir. Bu saldırılar bitene kadar her karış toprağında bu hainlikleri yapanların karşısında olacak, hukuk tanımazlara karşı her zaman hukukun üstünlüğünü savunarak geleceğimize sahip çıkacağız. Unutulmamalıdır ki barışın simgesini yok etmeye çalışanlar kendi savaşları içinde yok olacaktır” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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Zeytinlikler için bir dâvâ daha 

Kıyı Ege Belediyeler Birliği, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı’nın zeytinlik alanlarda maden arama faaliyetlerinin önünü açan yönetmelik değişikliğinin yürütmemesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtı.

Konak Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Abdül Batur, “Bu kıyıma izin vermeyeceğiz. Yapılan bu yanlıştan bir an evvel dönülmesi gerekliliğini tüm üye belediyelerimizle birlikte açık yüreklilikle ve samimiyetle söylüyoruz. Bu yanlıştan en kısa zamanda, tek bir zeytin tanesi bile zarar görmeden dönülmelidir” dedi.

İzmir - anka

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