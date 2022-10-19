Ankara Fuarı’na bekliyoruz

Bu yıl 18.’si düzenlenen ve 300’ü aşkın yayınevi ile Yeni Asya Neşriyat’ın da katıldığı Ankara ATO Kitap Fuarı Cuma günü başlıyor. Her yıl 500 binin üzerinde okuyucu ziyaret ettiği fuar 21 Ekim-30 Ekim tarihleri arasında açık kalacak. Fuarı 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Her yıl 500 binin üzerinde okuyucu ziyaret ettiği fuar 18 Mart-27 Mart tarihleri arasında açık kalacak. Fuarı 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Eylül Fuarcılık tarafında 18’si düzenlenecek olan ve 300’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium’da yarın başlıyor. 21 Ekim-30 Ekim tarihleri arasında okuyucuların kitapla buluşacağı fuarda, Yeni Asya Neşriyat da yine görkemli bir standla yerini alacak.

YAZARLARIMIZ KİTAPLARINI İMZALAYACAK

10 gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de olduğu yüzlerce faaliyet gerçekleştirilecek fuarda Yeni Asya Neşriyat yazarlarından Kâzım Güleçyüz, İslâm Yaşar, Prof. Dr. Ahmet Battal ve Sebahattin Yaşar, kitaplarını imzalayarak okuyucuları buluşup sohbet edecekler. Yazarlarımız fuar kapsamında konferans da verecek. Fuar, hafta içi öğrenci, öğretmen ve engellilere ücretsiz olacak. Geçtiğimiz yıllarda 500 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği fuara, pandemi yasakları nedeniyle geçtiğimiz yıl ve bu yılın başında yapılan fuara beklenen ilgi olmazken ilginin daha yoğun olması bekleniyor. Fuar, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

FUARA ÖZEL İNDİRİM

Yeni Asya Medya Grup Ankara Temsilcisi Mehmet Kara, Risale-i Nur Külliyatı, yeni çıkan Bediüzzaman Said Nursi çizgi romanı başta olmak üzere birçok eserin Ankaralılarla buluşacağı fuara bütün kitapseverleri davet ederken, kitaplara fuara özel indirimlerin yapılacağını söyledi.

Ahmet Terzi - ANKARA