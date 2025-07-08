“Bediüzzaman Kastamonu’da” yâd edidi

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin 1936-1943 yılları arasında ikamet ettiği Kastamonu’da geleneksel hale gelen “Bediüzzaman Mevlidi,” bu yıl da yoğun bir katılımla icra edildi. Reşha Vakfı tarafından organize edilen program, 6 Temmuz 2025 Pazar günü Nasrullah Kadı Camii’nde öğle namazı öncesi gerçekleştirildi.



Mevlide iştirak etmek için çevre illerden gelenler Yeni Asya temsilciliğimizi ziyaret ettiler.

“Bediüzzaman Kastamonu’da” başılığıyla duyurulan Mevlid programı, başta Mehmet Feyzi Efendi, Emin Çayır, Abdullah Yeğin, Mustafa Sungur ve Hüsnü Bayramoğlu olmak üzere Kastamonu ve havalisindeki Nur Talebeleri ile bütün ehl-i imanın olan ruhlarına ithafen tertip edildi.

Program, Kur’ân-ı Kerîm tilaveti, Risale-i Nur dersi, dua, cemaatle namaz ve namaz sonrası tesbihat ile devam etti.

Mevlidin ardından, Bediüzzaman’ın yıllarca ikamete mecbur tutulduğu evin hemen yanında misafirlere yemek ikram edildi.

Yeni Asya okuyucuları da çevre il ve ilçelerden gelerek Mevlide iştirak ettiler.

Kastamonu Yeni Asya Temsilcisi İbrahim Vapur’un da Üstadın evi yakınında açtığı mobil kitap sergisi de büyük ilgi gördü.

Kastamonu - Yeni Asya