"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

25 yıldır küs olan iki komşu Mukaddes Topraklar'da barıştı: 'Üzerimizden ve sırtımızdan yük kalktı'

01 Haziran 2025, Pazar 19:30
Mukaddes Topraklara Bursa’dan gelen ve 25 yıldır küs olan iki komşu, Diyanet İşleri Başkanlığı ekiplerinin yardımıyla Mekke'de barıştı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Emir Mahallesi'nde yaşayan ve 25 yıldır birbirleriyle konuşmayan Osman Sevinç ile Yüksel Çiçek'e 2025 yılı Hac kurası çıktı.

Hacı adaylarından Osman Sevinç, Orhaneli Müftüsü Ahmet Fuat Çandır'a kafilede uzun yıllardır konuşmadığı ve küs olduğu hacı adayı olması sebebiyle kafile değişikliği talebinde bulundu.

Mübarek topraklara eşleriyle gelen Sevinç ve Çiçek'in 25 yıllık küslüğünü İlçe Müftüsü Çandır ve irşat ekibi, Türkiye'den başlayıp Medine ve Mekke'de devam eden sohbetler sonrasında bitirdi.

Sevinç ve Çiçek'in konakladığı otelde hacı adayları, eşleri, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç ve görevliler barışma yemeğinde bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, burada yaptığı konuşmada, Allah'tan af dilemek için insanların önce kendileri affetmesi gerektiğini, Rabb'inin huzuruna gelirken dünyaya ait kırgınlıkları bir kenara bırakmaları gerektiğini söyledi.

Arafat'tan önce küslüğün bitirilmesinin önemli olduğunu belirten Dinç, "Madem Rabb'imize gidiyoruz, Allah bizi evine kabul etmiş, bu 3 günlük dünyada neden birbirimize yabancı duralım. Aynı köyde yaşadığımız halde kalplerimiz neden birbirine uzak kalsın." dedi.

Dinç, Allah’ın huzuruna çıkacakların Arafat’ta vakfeye durup söz vereceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Daha bizi bekleyen mahşer var, ahiret var. Demek ki bu pişmanlık duyguları canlanmış. Allah kulunu affederken neden biz birbirimizi affetmeyelim diyerek buluşmuşlar. Hamdolsun kalpler yumuşamış. Bu mukaddes belde vahyin beşiği olan bu kutsal topraklar, Ümmül-Kura (şehirlerin anası) olan bu topraklar, ana kucağıyla bu kardeşlerimizi de kucaklamış. Tekrar birbirlerine kardeşlik raptıyla bağlamış. Tebrik ediyoruz. Mekke'de ümmet buluşuyor."

Orhaneli Müftüsü Ahmet Fuat Çandır ise irşatlarıyla, eşlerinin de desteğiyle Medine’de küslerin yumuşadığını dile getirdi.

Mekke'ye ilk geldiklerinde bir yemek sofrasında buluştuklarını anlatan Çandır, iki ailenin de yıllardır birbirlerine hasret yaşadıklarını, mübarek toprakların rahmetiyle iki komşunun birbirlerinden hiç ayrılmadıklarını dile getirdi.

66 yaşındaki Osman Sevinç eşi Hatice Sevinçle geldiği hac vazifesinde küslüğün bitirilmesine sevindiğini belirterek, "Hafiflik hissettik ve günahtan kurtulduk gibi oldu. Kutsal topraklar olmasaydı barışma olmazdı. Buna vesile olan hocalarımızdan Allah razı olsun." dedi.

70 yaşındaki Yüksel Çiçek de 14 yıldır Hac kurası beklediğini ancak kuradan çıktığı yıl küs olduğu komşusuyla aynı kafileyle Mukaddes topraklara geldiğini kaydetti.

Çiçek, yıllardır küs olmalarının kendisini de rahatsız ettiğine işaret ederek, "25 senedir konuşmuyorduk hocalarımızın sayesinde burada barışmaya karar verdik. Muhasebe ettik küslüğü bıraktık. Üzerimizden ve sırtımdan yük kalktı." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ekipleri de ailelere adlarının yazılı olduğu seccade hediye etti.

 

AA

Okunma Sayısı: 700
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Diyanet yasakçı bir tavır almamalı

    Nijerya'daki sellerde 500'den fazla kişi kayboldu

    Kırım'da deniz yolu taşımacılığı durduruldu

    Kanada ulusal polisi Gazze'deki savaş suçlarını soruşturuyor

    Suriye'yi de tehdit etti

    'Rusya, Ukrayna'ya "ciddi" karşılık verecek'

    Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem gözlemlendi

    Yunanistan'da 15 yılda 20 bin doktor yurt dışına göç etti

    İngiltere Başbakanı: Ülkemizi savaşa hazır hale getireceğiz

    İspanya: Gazze'deki ''barbarlık'' insanlık ve adalet için son bulmalı!

    Miller: İsrail'in savaş suçları işlediği şüphesiz bir gerçektir

    İnfaz paketi beklentileri karşılamıyor
    📷

    “Kurbanlarınız için hazırız”

    Gıda enflasyonu yıllık yüzde 30’un üzerinde

    Mescid-i Aksa yalnızca Müslümanlarındır

    Meal düzenlemesi ifade hürriyetine aykırı

    'Kilo garantili sistem doğru değil'

    Sıla-i rahim hayal oldu

    Erdoğan ömür boyu başkanlık istiyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Rusya, Ukrayna'ya "ciddi" karşılık verecek'
    Genel

    Diyanet yasakçı bir tavır almamalı
    Genel

    Suriye'yi de tehdit etti
    Genel

    Nijerya'daki sellerde 500'den fazla kişi kayboldu
    Genel

    Kanada ulusal polisi Gazze'deki savaş suçlarını soruşturuyor
    Genel

    Kırım'da deniz yolu taşımacılığı durduruldu
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.