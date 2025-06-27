Mağaza temsilcilerimiz Barla’da toplanıyor

Bir önceki yıla ait neşriyat hizmetlerinin değerlendirildiği, bir sonraki yılın yayıncılık hedef ve projelerinin görüşüldüğü Mağaza Temsilcileri İhtisas Toplantısı bugün başlıyor. Toplantı 27-29 Haziran’da Barla Yeni Asya Vakfı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilecek.

Yeni Asya Medya Grup Pazarlama ve Satış birimince koordine edilen toplantıya; Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulunun Neşriyattan Sorumlu Üyesi, müessesemiz genel müdürü ve birim sorumluları, Umumî Meşveret Neşriyat Komisyonu ile “Satış Mağazası veya Satış Noktası” işleten temsilcilerimiz iştirak edecekler.

Toplantıda; kitap neşriyatı, gazete, dergiler, sosyal medya, dijital platformlar, e-satış, takvim, fuarlar ve muhteva ana konu başlıkları ele alınacak.

Toplantıya Türkiye genelinde görev yapan Yeni Asya Mağaza Satış Temsilcileri davet edildi. İhtisas toplantısında, satış ve tanıtım stratejileri, geçmiş dönemin değerlendirilmesi, gelecek döneme ait proje ve hedefler, mağaza tecrübeleri, yerel başarı hikâyeleri ve Risale-i Nur hizmetlerinde mağazaların rolü gibi birçok başlık masaya yatırılacak.

Aynı zamanda temsilciler arasında tecrübe paylaşımı ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirecek çevre gezileri türünden sosyal aktiviteler de düzenlenecek.

Yeni Asya Medya Grup Pazarlama ve Satış Müdürü Cesim Aydın, bu toplantıların önemi ile ilgili şunları söyledi: “Dokuzuncusunu yaptığımız İhtisas Toplantılarımızın bugüne kadar neşriyat hizmetleri projelerimize önemli katkılar sağladığını müşahede ettik. Bu açıdan çok önemsiyoruz ve mağaza satış temsilcilerimizin hepsinin iştirak etmelerini bekliyoruz.”

Yeni Asya’nın hizmet anlayışını sahada temsil eden değerli mağaza mensuplarını bir araya getirecek bu özel programın, hem istişarî, hem de manevî kazanımlarıyla dopdolu geçmesi bekleniyor.



NEDEN BARLA?

Toplantının mahalli olarak seçilen Barla, “Ehl-i imanın manevî imdadına gönderilen Risale-i Nur Külliyatının telif edilmeye başlandığı ilk merkez” olması hasebiyle özel önem taşıyor.

Aynı ruh ve maksatla yayıncılığımızda yeni projeler hedefleyerek, bunları muhtaç ve müştaklara ulaştırma gayesiyle bir araya geliniyor.

Nur menzillerini bağrında barındıran bir mekân ve atmosferde gerçekleşecek bu toplantı hizmetlerimizde maddî-manevî aşk ve heyecan yaşatıyor, yenilenme ve motivasyonumuzu arttırma fırsatı tanıyor.

MEHTAP Y. YÜKSELTEN - İSTANBUL YENİ ASYA