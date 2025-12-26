Hayber Camii ibadete açıldı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde yapımı 2,5 yılda tamamlanan Hayber Camii, Akhisar protokolünün ve vatandaşların katıldığı bir törenle ibadete açıldı.

Manisa - ADİL AKA - İHSAN ERDOĞAN Manisa’nın Akhisar ilçesinde yapımı tamamlanan Hayber Camii, düzenlenen törenle ibadete açıldı. Açılış programı Ömer Tanrıverdi’nin sunumuyla başladı. İlk olarak Akhisar Yeni Gülruh Camii Müezzini Hasan Hüseyin Türker tarafından Kur’ân-ı Kerîm okundu. Kur’ân-ı Kerîm’in okunmasından sonra kürsüye, Hayber Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdil Doğru, cami hakkında bilgiler verdi. Camiin yapım süreci anlatıldı Başkan Doğru, ”Efendi Mahallesi 382 Sokak No:95/9 adresinde bulunan Hayber Camii’nin 2018 yılında Fehmi Gümüştekin (merhum) tarafından camiye bağışlanmıştır. 2019 yılında Akhisar Hayber Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği kurulmuş, 2023 yılı Ağustos ayında inşaat ruhsatı alınmıştır” dedi. Daha sonra kürsüye gelen Akhisar Müftüsü Muhammed Salman ve Akhisar Kaymakamı Mutafa Can birer konuşma yaparak camilerin önemine işaret ettiler. Törende, Dernek Başkanı Abdil Doğru’ya ve caminin bağışçısı merhum Fehmi Gümüştekin adına şükran plaketi verildi. Gümüştekin’in plaketi, oğlu Himmet Gümüştekin’e Kaymakam Mustafa Can ve Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili tarafından takdim edildi. Ardından, protokol üyeleri tarafından cami açılışı yapıldı. Topluca cami gezilerek Cuma namazı kılındı. Namaz sonrası katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Açılışa yoğun ilgi Hayber Camii’nin açılış törenine Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, ATSO Başkanı Sami Karaoğlan, Alhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, AKP Akhisar İlçe Başkanı İsmail Ahmet Sözcüer, CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, Akhisar İlçe Müftüsü Muhammed Salman, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

