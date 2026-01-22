Telifinin 100. yılında, Risale-i Nurlar Çukurova Kitap Fuarı’nda

18. Çukurova Kitap Fuarı, Adana TÜYAP Fuar Merkezi’nde 10 Ocak 2026 Cumartesi günü başladı, 18 Ocak 2026 Pazar günü sona erdi.

Adana - Abdurrahman Koçak

Türkiye’nin 2. büyük, Akdeniz Bölgesi’nin en büyük ve en kapsamlı kitap fuarı olan organizasyonda Yeni Asya Neşriyat Adana Temsilciliği yerini aldı. Fuarda Yeni Asya Neşriyatın neşrettiği Risale-i Nur Külliyatı ve Risale-i Nur Külliyatı esas alınarak neşredilen tüm kitaplar sergilendi. Fuara 280 yayı-nevi ve kültür ile ilgilenen sivil toplum teşekkülleri iştirak etti.

Risale-i Nurlara büyük rağbet

Hanımlar ve beyler de standda Bediüzzaman’ın resmini ve Risale-i Nurların hem resimlerini, hem de her ebatta baskısını gördüklerinde hayretlerini belirtiler ve teşekkür ettiler. Yeni Asya Neşriyat standında Kur’ân-ı Kerîmler ve dua kitapları da ziyaretçilerin hizmetine sunuldu ve fevakalâde rağbet gördü.17–18 Ocak 2026 tarihlerinde yazar Kâzım Güleçyüz, Yeni Asya standında okuyucularıyla bir araya geldi, sohbet etti ve kitaplarını imzaladı. Yeni Asya Gazetesi Adana Temsilciliği, fuar organizasyonundaki destekleri için Pazarlama satış birimine, bütün ziyaretçilere, fuarda görev alan görevlilere, yakın ilgileri ve destekleri için Yeni Asya Gazetesi Adana Hanım Okuyucularına ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ifade etti.

Gençlerden, Yeni Asya standına yoğun ilgi

Gençler Yeni Asya standına yoğun ilgi gösterdiler. Hem geçmiş, hem de günümüz meseleleri ile ilgili sorular sordular. Sorularına tatmin edici cevaplar aldılar. Bu ziyaretten sonra Risale-i Nurları okumaya devam edeceklerini ifade ettiler.