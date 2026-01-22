"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 OCAK 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

Telifinin 100. yılında, Risale-i Nurlar Çukurova Kitap Fuarı’nda

22 Ocak 2026, Perşembe
18. Çukurova Kitap Fuarı, Adana TÜYAP Fuar Merkezi’nde 10 Ocak 2026 Cumartesi günü başladı, 18 Ocak 2026 Pazar günü sona erdi.

Adana - Abdurrahman Koçak

Türkiye’nin 2. büyük, Akdeniz Bölgesi’nin en büyük ve en kapsamlı kitap fuarı olan  organizasyonda Yeni Asya Neşriyat Adana Temsilciliği yerini aldı. Fuarda Yeni Asya Neşriyatın neşrettiği Risale-i Nur Külliyatı ve Risale-i Nur Külliyatı esas alınarak neşredilen tüm kitaplar sergilendi. Fuara 280 yayı-nevi ve kültür ile ilgilenen sivil toplum teşekkülleri iştirak etti.

Risale-i Nurlara büyük rağbet

Hanımlar ve beyler de standda Bediüzzaman’ın resmini ve Risale-i Nurların hem resimlerini, hem de her ebatta baskısını gördüklerinde hayretlerini belirtiler ve teşekkür ettiler. Yeni Asya Neşriyat standında  Kur’ân-ı Kerîmler ve dua kitapları da ziyaretçilerin hizmetine sunuldu ve fevakalâde rağbet gördü.17–18 Ocak 2026 tarihlerinde yazar Kâzım Güleçyüz, Yeni Asya standında okuyucularıyla bir araya geldi, sohbet etti ve kitaplarını imzaladı. Yeni Asya Gazetesi Adana Temsilciliği, fuar organizasyonundaki destekleri için Pazarlama satış birimine, bütün ziyaretçilere, fuarda görev alan görevlilere, yakın ilgileri ve destekleri için Yeni Asya Gazetesi Adana Hanım Okuyucularına ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ifade etti.

Gençlerden, Yeni Asya standına yoğun ilgi

Gençler Yeni Asya standına yoğun ilgi gösterdiler. Hem geçmiş, hem de günümüz meseleleri ile ilgili sorular sordular. Sorularına tatmin edici cevaplar aldılar. Bu ziyaretten sonra Risale-i Nurları okumaya devam edeceklerini ifade ettiler.

Okunma Sayısı: 165
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump, Avrupa'ya yönelik gümrük vergilerini durdurduğunu açıkladı

    Bayrak provokasyonuna tepkiler sürüyor - Gültekin Uysal: Lânetliyoruz

    Balıkesir-Sındırgı'da peş peşe iki deprem daha

    24 Ağustos'ta kaybolmuştu: Beşiktaş'ta denizde bulunan cesedin Rus yüzücü Svechnikov'a ait olduğu belirlendi

    Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

    Atletico Madrid 'le 1-1 berabere kalan Galatasaray, puanını 10'a yükseltti

    Trump: 'Bir buz parçası'nı istiyoruz ama vermiyorlar

    Şanlıurfa'da kolonlarından ses gelen 6 katlı bina boşaltıldı

    Balıkesir-Sındırgı'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu

    “Gazze’yi İsrail’e peşkeş çekme kurulu”

    İsrail’den eğitime darbe

    Meteoroloji’den kar ve sağanak uyarısı

    'İsrail, uluslararası hukuku ihlalde yeni bir seviyeye ulaştı' - 'BM'ye karşı eşi benzeri görülmemiş bir saldırı'

    Katar: Filistinli kardeşlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz, İsrail'in açıklamalarını kabul etmiyoruz

    İspanya'da yeni bir tren kazası yaşandı: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

    'Avrupa olarak ABD'ye karşı ''artık yeter'' noktasına ulaştık'

    Libya’da kum fırtınası: 1 kişi öldü, 15 kişi yararlandı

    Danimarka: ABD'ye karşı güç kullanmaktan kaçınmayız

    Trump: Suikast girişimine uğrarsam İran'ın "haritadan silinmesi" emrini verdim

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Balıkesir-Sındırgı'da peş peşe iki deprem daha
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
    Genel

    24 Ağustos'ta kaybolmuştu: Beşiktaş'ta denizde bulunan cesedin Rus yüzücü Svechnikov'a ait olduğu belirlendi
    Genel

    Bayrak provokasyonuna tepkiler sürüyor - Gültekin Uysal: Lânetliyoruz
    Genel

    Atletico Madrid 'le 1-1 berabere kalan Galatasaray, puanını 10'a yükseltti
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Trump, Avrupa'ya yönelik gümrük vergilerini durdurduğunu açıkladı
    Genel

    Yeni Asya arşivinin nöbetçisiydi: Selâhaddin Vatansever
    Genel

    Telifinin 100. yılında, Risale-i Nurlar Çukurova Kitap Fuarı’nda

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.