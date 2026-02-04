"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

“İnşirah Zamanı” Bursa’da konuşuldu

04 Şubat 2026, Çarşamba 06:17
Bursa Yeni Asya Derneği’nin düzenlediği seminer programında, yazıları ve hitabetiyle tanınan yazar İslam Yaşar “İnşirah Zamanı” başlıklı bir sunum yaptı.

BURSA - ERKAN TÜRK
Bursa Yeni Asya Derneği'nin düzenlediği seminer programında, yazıları ve hitabetiyle tanınan yazar İslam Yaşar "İnşirah Zamanı" başlıklı bir sunum yaptı. Programa üniversite Nur talebeleriyle birlikte çok sayıda genç ve yetişkin katıldı.

“Zorlukla beraber bir kolaylık vardır”

Seminerde İnşirah Sûresi’nin nüzul hikmetlerine değinen Yaşar, “Zorlukla beraber kolaylık vardır” hakikatini merkeze alarak konuşmasını sürdürdü. Bir işi tamamladıktan sonra başka bir işe yönelmenin Kur’ânî bir emir olduğuna dikkat çeken Yaşar, Peygamber Efendimizin (asm) çocukluk ve risalet döneminde yaşadığı kalbî inşirah hadiselerine temas etti.

Risalet ve teklif yükünün ağırlığı

Yaşar, Bediüzzaman Said Nursî’nin İşârâtü’l-İ’câz eserinde, Fatiha Sûresinin tefsirini yaparken risalet ve teklif yükünün ağırlığına yaptığı vurguları hatırlattı. Yaşar, dehşetli zulümlere, ağır eziyetlere maruz kalan peygamberlerin, vazifelerini ancak İlâhî inayetle sürdürebildiklerini ifade etti.

Müjde ve ümit veriyor

Peygamber Efendimizin “İnşirah Sûresini okuyan kimse, bana gelip de sıkıntısını gideren kimse gibidir” hadisi-i şerifini hatırlatan Yaşar, İnşirah Sûresi’nin müjde ve ümit vererek mü’minlere yol gösterdiğini belirtti.

Üstadın hayatından inşirah misalleri

Konuşmasında Bediüzzaman’ın hayatından örnekler paylaşan Yaşar, Üstad’ın sabavetinden itibaren yaşadığı zorlukların ardından gelen inşirah hallerine dikkat çekti. Zahiren her meşakkatin ardından bir kolaylık bulunduğunu, zahmette rahmetin  olduğunu vurguladı.

Şahs-ı manevînin kuvvet bulması 

Seminerde ayrıca, Üstad’ın ahirete irtihalinden sonra Nur hizmetinin müdebbiri olan Zübeyir Gündüzalp’in fedakârlıklarına da değinildi. Zamanın “şahs-ı manevî zamanı” olduğuna işaret eden Yaşar, umumî meşveret sisteminin yerleşmesi için verilen emekleri anlattı.

Zaman “inşirah” zamanı

Yaşar, zamanın her cihetle inşirah zamanı olduğunu ifade ederek “Nurcular hem fert, hem de cemaat olarak adeta manen İnşirah Sûresini yaşıyorlardı. Hizmet ettikçe ferahlayıp kuvvet ve metanet kazandılar, üzerlerinden dağlar kadar ağır bir yük kalkmışcasına canlandılar, cihanı içine alacak kadar mühim, büyük ve geniş hizmet hamleleri yapmaya giriştiler” ifadelerini kullandı.

Nurcular sebat ettikçe baskılardan kurtuldular 

“Nurcular hizmette sebat ettikçe hem cemiyet ihtilalcilerin ağır baskılarından kurtuldu, hem de onların şanları yükseldi” diyen Yaşar, şu şekilde devam etti: “Zorlukta kolaylık, meşakkatte rahatlık buldular. Halisâne yapılan iman, Kur’ân hizmetinin külfeti içinde mükafatını aldıklarından, bir işi bitirince hemen başka bir işe başladılar ve başarıdan başarıya koştular.”

Yaşar kitaplarını imzaladı

Programın sonunda dinleyicilerin soruları cevaplandırıldı. Yaşar, seminere katılanlar için kitaplarını imzaladı. Özellikle “Nur Hareketi” serisinin ikinci kitabı olan İnşirah Zamanı’na yoğun ilgi gösterildi. Program, hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Katılımcılar, seminerin gönüllerde bir ferahlık ve ümit iklimi oluşturduğunu ifade ederek, yeni programları merakla beklediklerini dile getirdi.

Okunma Sayısı: 155
Yorumlar

