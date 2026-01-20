"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 OCAK 2026 SALI - YIL: 56

Tokat ile Musul "kardeş şehir" oldu

20 Ocak 2026, Salı 05:49
Tokat Belediyesi ile Irak'ın Musul kenti yerel idaresi arasında geçen yıllarda başlayan temaslar, "Kardeş Şehir Protokolü" ile pekiştirildi.

Musul'da düzenlenen törende Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil "Kardeş Şehir Protokolü"nü imzaladı.

İki şehir arasında sosyoekonomik, gastronomik, kültürel, turizm ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlayan imza törenine, Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Serhad Varlı ile çok sayıda Musullu yerel yetkili katıldı.

Basına açıklamalarda bulunan Musul Valisi Dehil, Tokat ile Musul'un kardeş şehir olmasını öngören mutabakat zaptının imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ile Irak arasında tarihi bağlar bulunduğuna işaret eden Dehil, Irak'ın zor dönemlerinde Türkiye'nin Irak halkının yanında yer aldığını unutmadıklarını söyledi.

Dehil, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amacıyla Tokat ile Musul arasında "Kardeş Şehir Protokolü" imzalandığını belirterek, mutabakat kapsamında belediye hizmetleri, ticaret, sanayi, tarım ve su alanlarında önemli işbirliklerinin hayata geçirileceğini ifade etti. Dehil, özellikle tarım başta olmak üzere birçok alanda benzerlikler bulunduğunu vurguladı.

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu ise Musul'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Yazıcıoğlu, Türkiye ile Irak arasında geçmişten gelen ticari, kültürel ve turistik ilişkilerin imzalanan protokolle daha da anlam kazandığını söyledi.

Protokolün Türkiye-Irak ilişkilerine ve Tokat ile Musul'a hayırlı olmasını temenni eden ve bunun başta ticaret, gastronomi ve turizm olmak üzere Musul'un yeniden kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını belirten Yazıcıoğlu, atılacak adımlarla Türk iş insanlarının Musul'da daha fazla faaliyet göstereceğini kaydetti.

Birlik ve beraberliğin güçlenmesini temenni eden Yazıcıoğlu, Musul'daki huzurun Türkiye için, Türkiye'deki huzurun da bölge için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yazıcıoğlu ayrıca Musul Valisi Dehil ve beraberindeki heyeti Tokat’a davet etti.

AA

Okunma Sayısı: 351
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Refah Sınır Kapısı hâlâ kapalı!

    İstanbul merkezli 3 şehirde ''tefecilik'' operasyonu: 21 şüpheli gözaltına alındı

    Rasmussen: Trump'la anlaşamayacağımız konusunda anlaştık

    Enflasyon, tekstil ve hazır giyim sektörünü vurdu

    Trump, Gazze’nin ev sahibi gibi!

    Küresel eşitsizlik derinleşiyor - “Sen çalış, ben yiyeyim” düzenine tepki

    Eğitim sistemi aileyi korumuyor

    ABD merkezli İnsan Hakları Ajansı: İran'daki gösterilerde ölenlerin sayısı 4029'a yükseldi

    Tokat ile Musul "kardeş şehir" oldu

    Şara ve Trump görüşmesinde neler konuşuldu?

    'ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz'

    120 teröristten 81'i yakalandı: Terör örgütü YPG/SDG'nin Şeddadi'deki hapishaneden bıraktığı DEAŞ’lı teröristler aranıyor

    'Almanya ve Fransa olarak ABD'nin şantajına boyun eğmeyeceğiz'

    Beşiktaş, 90 artı 5'te galibiyete ulaştı

    BM: ABD, hesap verme kaygısı taşımadan hareket ediyor

    Afganistan-Kabil Şahrı Nev bölgesinde patlama oldu: Çok sayıda kişi öldü

    İspanya'daki hızlı tren kazasında ölenlerin sayısı 39'a yükseldi

    Kayseri-Malatya taşıt trafiğine kapatıldı

    Şanlıurfa'da yatak deposunda yangın çıktı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Almanya ve Fransa olarak ABD'nin şantajına boyun eğmeyeceğiz'
    Genel

    'ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz'
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Medya hür olmadan demokrasi olur mu?
    Genel

    Rasmussen: Trump'la anlaşamayacağımız konusunda anlaştık
    Genel

    120 teröristten 81'i yakalandı: Terör örgütü YPG/SDG'nin Şeddadi'deki hapishaneden bıraktığı DEAŞ’lı teröristler aranıyor
    Genel

    Şara ve Trump görüşmesinde neler konuşuldu?
    Genel

    Tokat ile Musul "kardeş şehir" oldu
    Genel

    Enflasyon, tekstil ve hazır giyim sektörünü vurdu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.