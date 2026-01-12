Fuara gençlerin ilgisi yoğun

2026 yılının ilk kitap fuarı Adana Tüyap Fuar Merkezinde açıldı. Yeni Asya Neşriyat Adana Temsilciliği her yıl düzenlenmekte olan ve Akdeniz Bölgesinin en büyük en kapsamlı kitap fuarında kitap dostları ile buluşmak üzere fuar alanında muhteşem standı ile yerini aldı.

10 Ocak 2026 Cumartesi günü açılan Çukurova 18. Kitap Fuarı 18 Ocak 2026 Pazar günü akşamına kadar gezilebilecek. Yeni Asya 308-A standında Yeni Asya standında 17 Ocak 2026-18 Ocak 2026 tarihlerinde yazar Kâzım Güleçyüz ziyaretçilerle sohbet edip kitaplarını imzalayacak. Kitap fuarında Yeni Asya Neşriyat 308-A numaralı standda kitap dostlarını bekliyor. Standımıza çocukların ve gençlerin yoğun ilgi göstermesi dikkat çekiyor. Standda, Mukaddes Kitabımız Kur’ân-ı Kerîmler, Kur’ân-ı Kerîm tefsirleri, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (asm) Hayatlarını anlatan eserler, Asrın İmamı Bediüzzaman Said Nursî’nin Çağımızın Kur'an Tefsiri olan Risale-i Nur Eserleri ve Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatını anlatan eserler, her yaş grubuna hitap eden iman hakikatlerini anlatan kitaplar, kitap okumayı sevenlerin, kitap dostlarının hizmetine sunulmaktadır. Tüm kitap dostlarını 18. Çukurova Kitap Fuarına davet ediyoruz, bekliyoruz. ADANA - ABDURRAHMAN KOÇAK

