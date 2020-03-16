Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O mallarda bir de yurtlarından çıkarılıp mallarından mahrum bırakılmış fakir muhâcirlerin hakkı vardır ki, onlar Allah’ın lûtfunu ve rızâsını arar, Allah’ın dinine ve Resulüne yardım ederler. Haşir Sûresi: 8-1 HADİS: Kadın, yanında mahremi olmadan yolculuk yapmasın. Erkek, yanında mahremi bulunmayan bir kadının yanına girmesin. Camiü’s-Sağir, No: 9781

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