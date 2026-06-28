Et yiyemez olduk

Eurostat verilerine göre Türkiye, yüzde 39,1 ile “iki günde bir et, tavuk veya balık tüketemeyenler” sıralamasında 36 Avrupa ülkesi arasında ilk sırada yer aldı.

Son 20 yılda et ve balık fiyatlarında yüzde 5 bin ile 11 bin arasında artış yaşanırken, dana etinin kilosu yaklaşık 12 liradan 1.000 liraya yükseldi. Türk-İş verilerine göre açlık sınırı 35 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 114 bin lirayı aşarken, gıda enflasyonundaki artışın özellikle protein tüketimini ciddi biçimde zorlaştırdığı belirtildi. Son 20 yılda dana, kuzu, tavuk eti ve balıkta yüzde 5 bin ile yüzde 11 bin arasında değişen zamlar yaşandı. 2006’da bir kilo dana eti alabilmek için vatandaşın cebinden yalnızca 12.88 lira çıkıyordu. Bugün ise aynı miktarı almak için 1.000 lira harcamak gerekiyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 257

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.