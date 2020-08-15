Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kusur arayana ve lâf taşıyana; mütecaviz olup hayra engel olana; kaba, çirkin, katı kalpli ve kötülükle şöhret bulana mal, evlât ve makam sahibi diye sakın iltifat etme! Kalem Sûresi: 11-14 HADİS: Kendin için istediğini insanlar için de iste. Camiü’s-Sağir, No: 137

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