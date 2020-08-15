15 Ağustos 2020, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Kusur arayana ve lâf taşıyana; mütecaviz olup hayra engel olana; kaba, çirkin, katı kalpli ve kötülükle şöhret bulana mal, evlât ve makam sahibi diye sakın iltifat etme!
Kalem Sûresi: 11-14
HADİS:
Kendin için istediğini insanlar için de iste.
Camiü’s-Sağir, No: 137
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