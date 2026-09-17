Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Doğrusu, o azap ansızın geldiğinde onları şaşkına çevirecek; onların ise azabı geri çevirmeye güçleri yetmeyecek ve kendilerine mühlet de tanınmayacak. Enbiyâ Suresi: 40 HADİS: Gök ehlinin en çok söyledikleri söz “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah”tır. Camiü’s-Sağir, No: 3057

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