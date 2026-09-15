Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kâfirler Cehennem ateşini ne yüzlerinden, ne de arkalarından uzaklaştıramayacakları ve kimseden yardım da göremeyecekleri o ânı bir bilselerdi! Enbiyâ Suresi: 39 HADİS: İlme, öğrenip yaşayarak sahip çıkın. Onu sadece nakledenler olmayın. Camiü’s-Sağir, No: 3057

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