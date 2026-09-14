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14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

14 Eylül 2026, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Her nefis ölümü tadıcıdır. Sizi denemek için hayırla da, şerle de imtihan ederiz. Sonunda ise Bize döndürüleceksiniz.

Enbiyâ Suresi: 35

HADİS:

İçinde oturamayacağınız binalar yapıyorsunuz. Yiyemeyeceğiniz şeyler topluyorsunuz. Ulaşamayacağınız emeller besliyorsunuz.

Camiü’s-Sağir, No: 3056

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