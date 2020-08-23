Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Resulüm! Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabret; balık sahibi Yunus gibi olma. O balığın karnında büyük bir üzüntü içinde iken Rabbine duâ etmişti. Kalem Sûresi: 48 HADİS: Nefsin gizli desisesinden sakının. Âlim, etrafında insanların oturmasını ister. Camiü’s-Sağir, No: 146

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