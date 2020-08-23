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23 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Günün Ayet ve Hadisi

23 Ağustos 2020, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Resulüm! Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabret; balık sahibi Yunus gibi olma. O balığın karnında büyük bir üzüntü içinde iken Rabbine duâ etmişti.

Kalem Sûresi: 48

HADİS:

Nefsin gizli desisesinden sakının. Âlim, etrafında insanların oturmasını ister.

Camiü’s-Sağir, No: 146

 

Etiketler: ayet, hadis
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