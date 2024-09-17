Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlara, yaptıklarının daha güzeliyle karşılık ve fazladanmükâfat vardır. Yûnus Suresi: 26 HADİS: Güzel ahlâk, dinin yarısıdır. Camiü’s-Sağir, No: 1965

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