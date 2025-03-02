"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2025 PAZAR - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

02 Mart 2025, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

...Allah sizler için kolaylık diler, zorluk dilemez. Sizler bu kolaylıktan faydalanarak güçlük çekmeden orucunuzu tamamlayın...

Bakara Suresi: 185

HADİS:

Ramazan ayına bu ismin verilmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir.

Camiü’s-Sağir, No: 1429

Okunma Sayısı: 198
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Müslümanlara 'ilk kıble'yi daha sık ziyaret etme çağrısı

    Japonya'da 5 günde 1800 hektarlık alan yandı

    İran Ekonomi Bakanı azledildi

    İsrail işgali Suriye’ye istikrarsızlık getirir

    Kudüs’te buruk Ramazan

    Dua ayı Müslümanlara huzur getirsin... “Bahtiyar” Almanlardan Ramazan mesajları...

    Macron'dan Zelenskiy'e "sükunet" çağrısı

    Ukrayna, İngiltere ile kredi anlaşması imzaladı

    ABD Gazze'deki ateşkes anlaşmasının Ramazan boyunca uzatılması planını onayladı

    ABD'den İsrail'e 3 milyar dolarlık yeni silah satışı

    İftar sofralarında israfa yer kalmasın

    Hatay'daki feci kazada işçi servisi tıra çarptı: 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

    La Reunion Adası'nda Garance Kasırgasında ölü sayısı 4'e çıktı

    Trump'tan "özür dilemeli"

    Yanlış bir şey yaptığını düşünmüyor

    Ankara'da yatak fabrikasında yangın

    Avrupalı bazı liderlerden Zelenskiy'ye destek

    "Buna izin veremem"

    İsrail'in bombaladığı camilerin enkazında ilk teravih namazı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ramazan’da Kur’ân ve tefsir okumak
    Süleyman KÖSMENE

    Kadından peygamber gelmiş midir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Tekne orucu ne demek?
    Ali FERŞADOĞLU

    Ahirzamanın yangınından kurtaracaklarımız
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan orucu, hakikî ve halis bir şükrün anahtarıdır
    Ahmet BATTAL

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Nereden nereye? -2
    Faruk ÇAKIR

    Medine’de verilen mesaj
    Mehmet KARA

    Hür olmayan ülke
    İbrahim Günaydın

    Hadis yazma faaliyeti Peygamber Efendimiz (asm) zamanında başladı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.