Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Oruç tutan erkekler ve kadınlar, namuslarını ve iffetlerini koruyan erkekler ve kadınlar, Allah’ı çokça zikreden erkekler ve kadınlar için Allah’ın af ve mağfireti vardır.

Bakara Suresi: 35

HADİS:

Ramazan'da Allah'ı anan kimsenin günahları bağışlanır. Ramazan'da Allah'tan bir şey isteyen kimse mahrum kalmaz.

Camiü’s-Sağir, No: 2214