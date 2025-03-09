09 Mart 2025, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Oruç tutan erkekler ve kadınlar, namuslarını ve iffetlerini koruyan erkekler ve kadınlar, Allah’ı çokça zikreden erkekler ve kadınlar için Allah’ın af ve mağfireti vardır.
Bakara Suresi: 35
HADİS:
Ramazan'da Allah'ı anan kimsenin günahları bağışlanır. Ramazan'da Allah'tan bir şey isteyen kimse mahrum kalmaz.
Camiü’s-Sağir, No: 2214
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