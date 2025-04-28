Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah bir topluluk için kötülük murad ettiğinde ise onu geri çevirebilecek kimse yoktur. Onların Allah’tan başka bir yardımcısı da olmaz. Ra’d Suresi: 11 HADİS: Verilen selâmı alınız, gözünüzü harama karşı yumunuz ve güzel söz söyleyiniz. Camiü’s-Sağir, No: 2266

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