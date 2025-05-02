Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O yıldırımlar gönderir de dilediğini onunla çarpar. Yine de o kâfirler Allah hakkında mücadele edip dururlar. Halbuki Onun kuvveti ve azâbı pek şiddetlidir.

Ra’d Suresi: 13

HADİS:

Anne ve babası, yanında ihtiyarladığı halde onları razı ederek Cennete giremeyen kimsenin burnu yere sürtülsün.

Camiü’s-Sağir, No: 2271