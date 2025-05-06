Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rablerinin davetine uyanlara yaptıklarının daha güzeliyle mükâfat vardır...

Ra’d Suresi: 18 HADİS: Gecenin ortasında kılınan iki rekât namaz günahları affettirir.

Camiü’s-Sağir, No: 2278

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