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6 MAYIS 2025 SALI - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

06 Mayıs 2025, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Rablerinin davetine uyanlara yaptıklarının daha güzeliyle mükâfat vardır...

Ra’d Suresi: 18

HADİS:

Gecenin ortasında kılınan iki rekât namaz günahları affettirir.

Camiü’s-Sağir, No: 2278

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